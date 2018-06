Un film su Gelli. Ma anche no

Anche se il primo cittadino lo ha definito aretino illustre (e avrebbe di certo fatto meglio a dire conosciuto o popolare) e in molti negli anni si sono occupati di lui, dei suoi progetti, delle sue malefatte e benefatte, delle sue omissioni o dei suoi denari più o meno nascosti, credo che Licio Gelli sia una figura abbastanza conosciuta e che non si avverta il bisogno di farlo risorgere, sia pure in pellicola. Men che meno se se ne volesse fare un film celebrativo.

Del pistoiese aretino Licio si sa molto. Si sa della sua capacità di crearsi relazioni importanti, del suo lavoro alla Lebole e alla Giole; della sua adesione alla massoneria regolare, del suo allontanamento come deviante da quella; delle sue amicizie sudamericane, della loggia P2 (propaganda 2), del piano Rinascita che ha sperato attuasse Berlusconi; delle sue attività segrete perché il potere fosse detenuto da oligarchi “illuminati”; dei suoi pochi scrupoli, dei suoi arresti, delle sue evasioni, delle trame nere, del potere locale e perfino delle sue debolezze fisiche e delle sue illeggibili poesie.

Arezzo è stata al centro della cronaca, quella che lascia uno strascico di discredito, per sua colpa. Ci eravamo quasi liberati di quell’ombra nera quando è crollata Banca Etruria e siamo tornati nell’occhio del ciclone, sempre in negativo. Ora non avvertiamo il bisogno che i signori Palleggi producano un film (celebrativo?) su Licio Gelli. Mi piace utilizzare una frase che il sindaco Ghinelli rivolse a Maria Elena Boschi: “ci lascino in pace, per piacere”.

PS: se proprio hanno soldi da buttare, che magari li destinino a chi ne ha veramente bisogno; come ha fatto a volte Licio (si sa anche quello…).