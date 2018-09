I tormenti di Porta del Foro

Il quartiere di Porta del Foro non è solo ultimo per numero di vittorie, ma anche quello che nonostante manchi la lancia d’oro dal 2007 non sembra nelle condizioni di raggiungere la vittoria a breve. Ogni Giostra dei giallo cremisi è mediocre e nemmeno gli spareggi con nove punti (il minimo al giorno d’oggi) riescono […]

Gianni Brunacci