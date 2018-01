Scanzi e la campagna elettorale del Fatto Quotidiano

E’ l’unico quotidiano di livello nazionale a fare una vera e propria campagna elettorale fuori dalle proprie pagine.

Il quotidiano diretto da Marco Travaglio è ormai un organo di partito (in questo caso dei 5stelle) e produce uno spettacolo teatrale che girerà lo stivale da nord a sud e si intitola “Renzusconi”, esattamente come il libro dell’aretino Andrea Scanzi, che ne sarà l’interprete/narratore.

Niente di male e le ragioni del titolo non sono poche, ma è giusto che si sappia che si tratta di una rappresentazione a uso elettorale, anche perché val la pena di notare che sarà nei teatri dal 9 gennaio al 4 marzo, quando le elezioni lo renderanno inutile.

E’ un po’ triste come operazione, ma la lotta dei grillini per riuscire a governare l’Italia non va certo per il sottile. Dopo aver rinnegato quasi tutti i principi dell’epoca della sua fondazione (ricordate? Un uomo un voto, nessuna alleanza coi partiti a nessuna condizione, votazioni online per determinare i candidati…), il movimento ora si dà anche al teatro.

Vedremo quali saranno gli esiti.