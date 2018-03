Piazza Grande – La terrazza rifatta

Il cantiere è già in funzione e prima della Giostra del Saracino di giugno (speriamo) avremo una terrazza del Palazzo di Fraternita nuova di zecca. Ce n’era bisogno da tempo, non si discute, eppure sono pronto a scommettere che quando gli aretini vedranno il risultato dei lavori e la nuova pavimentazione in travertino (bianca) storceranno il naso. Si tratta di una scelta che ha un senso, sia perché proprio in travertino era stata realizzata in origine, sia perché quel materiale durerà nel tempo ben più che la pietra attuale. C’è poi da dire che di travertino è la balaustra.

Certo, il colore grigio che abbiamo tutti conosciuto si accordava bene con il resto della piazza; succederà altrettanto con quello bianco di travertino? Vedremo.