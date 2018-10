Chi organizza il mercatino delle pulci ci pensi bene prima di far pagare un biglietto di ingresso

Si comincia con pochi banchi di svuota-soffitte in centro, si prosegue con molti banchi (anche di commercianti veri) spostandosi in periferia e si finisce per far pagare 30 euro a banco e un biglietto per l’ingresso (pare dal 2019).

Per il momento quel che si nota è che parecchi svuota-soffitte faticano a pagarsi con gli incassi i 30 euro richiesti per lo spazio necessario a esporre la mercanzia.

Si nota anche la quasi totale assenza di bidoni per la spazzatura durante la manifestazione e quella altrettanto grave dei poliziotti municipali agli incroci vicini al Centro Affari, incroci dove il traffico, specialmente in certi orari, diventa davvero congestionato.

Voglio ricordare a chi organizza i mercatini delle pulci che far pagare il biglietto di ingresso, sia pure solo in certi orari, portò particolarmente male al caro Arezzo Wave e anche che parecchi clienti degli svuota cantine vanno ai mercatini per acquistare “merce” da due o cinque euro. Lo faranno lo stesso se dovranno pagare un biglietto di ingresso?

Forse merita meditare bene l’operazione.