Oggi tutti allo stadio, c’è un Arezzo-Livorno importantissimo per entrambe le squadre

Il Livorno è primo e l’Arezzo ultimo in classifica, questa è la situazione nuda e cruda (Gli amaranto aretini si aspettano altri sei punti di penalizzazione…). I labronici ultimamente perdono qualche colpo, l’Arezzo è in ripresa e ha tre partite da recuperare, per prima quella odierna.

Inutile illudersi troppo, perché dopo la partenza di Rinaldi e Corradi, a gennaio, gli uomini di Pavanel sono certamente compagine inferiore, ma hanno tanto di quel cuore, tanta di quella voglia di far punti per affrontare i Play Out da una posizione migliore, che venderanno cara la pelle. Senza considerare l’encomiabile pubblico del Città di Arezzo, che non sarà quello delle giornate migliori, ma sa farsi sentire da par suo.

L’Arezzo ha poi un altro motivo importante per accumulare punti ed è quello di convincere i possibili acquirenti (tra una quindicina di giorni ci sarà l’asta) della possibilità di acquisire una società che l’anno prossimo giocherà di nuovo in serie C e non tra i dilettanti.

Be’, se si guardano le motivazioni ne hanno di più Moscardelli (assente per infortunio) e compagni, ma anche il Livorno non scherza, perché deve conservare, e se possibile rafforzare, un primo posto in classifica che lo lancerebbe in B.

Forza Arezzo, soprattutto dalle 18,30 allo stadio.