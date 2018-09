Multa al quindicenne senza biglietto: controllori da controllare?

Un ragazzo di quindici anni sale sull’autobus a Castiglion Fibocchi e come fa di solito chiede il biglietto all’autista. Quest’ultimo gli dice che li ha esauriti e lo invita a intraprendere comunque il viaggio verso Arezzo; penserà lui, eventualmente, a giustificarlo con i controllori.

Si dice che si provi un sottile piacere nell’esercitare un potere. E’ difficile spiegare in un modo diverso l’agire dei controllori che quando il ragazzino è sceso dall’autobus in piazza Guido Monaco gli hanno comminato una multa nonostante l’assunzione di responsabilità da parte dell’autista. Sessantaquattro euro che suonano giusti quanto l’espulsione di Cristiano Ronaldo in Champions League.

Siccome l’hanno fatto con un ragazzino che il biglietto lo avrebbe pagato volentieri (se fosse esistito), l’agire dei controllori appare diseducativo e inutilmente formale. Hanno dato il cattivo esempio, insomma.