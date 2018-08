L’Arezzo che non ti aspetti è arrivato proprio contro la Fiorentina

Una squadra solida, ben messa in campo, capace di reggere botta contro una delle migliori compagini italiane alla vigilia del campionato di serie A, questo è stato l’Arezzo visto contro la Fiorentina. Gli amaranto di Coppa Italia nonostante l’impegno erano parsi squadra ancora poco rodata, alla ricerca del modulo ideale per rendere al meglio e bisognosa di personalità. Contro la Fiorentina è come se fosse sbocciato un Arezzo ben definito. Ognuno ha contribuito alla resa generale e ogni calciatore sapeva cosa fare in ogni frangente. Nessuno, nemmeno i ragazzini, è stato in soggezione di fronte ai calciatori avversari dotati, oltre che di tecnica, anche di una fisicità nettamente superiore.

Il risultato finale (2-1 per i viola) è stato giusto e nel secondo tempo c’è mancato poco che gli uomini di Dal Canto raggiungessero il pareggio. Bella partita di fronte a un pubblico delle grandi occasioni.

Insomma, gli amaranto (che oggi avevano ancora fuori elementi come Burzigotti, Pelagatti, Salifu, Belloni, Benucci, per fare solo alcuni nomi) sembrano pronti per affrontare un campionato difficile come quello di serie C con il piglio giusto. Peccato che si vada a cominciare il 16 settembre, ma questo darà la possibilità di recuperare qualche elemento oggi indisponibile e darà tempo al mister di amalgamare i nuovi (ai quali forse si aggiungerà un centravanti di categoria).

Nelle ultime ore di mercato servono anche alcune operazioni in uscita, visto che la rosa ora è particolarmente ampia, ma Pieroni e Testini evidentemente sanno bene cosa fare, e la società sembra sostenerli a dovere.

Forza Arezzo!