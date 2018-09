L’Arezzo a Lucca non si tirerà indietro

L’Arezzo è pronto ad affrontare il campionato di serie C 2018/2019. Questo è quello che emerge in queste ore dalle parole di mister Dal Canto, convinto di allenare un gruppo coeso e voglioso di fare.

In effetti proprio il gruppo parrebbe essere la forza della squadra amaranto che potrebbe partire con quattro under in campo al Porta Elisa di Lucca domenica sera (20,30).

Il mix di esperienza e gioventù pare tale da spronare i “vecchi” grazie alla concorrenza dei giovani e da motivare questi ultimi con l’esempio dei più esperti.

E’ chiaro che a guidare la compagine amaranto saranno i vari Cutolo, Foglia, Serrotti, Luciani e Pelagatti, ma attenzione a ragazzi come Sala e Basit, calciatori giovanissimi sì, ma dotatissimi e pronti per la categoria.

E’ vero, manca forse la certezza di un centravanti sicuro, ma non è detto che Persano e lo stesso Brunori, cui le doti tecnico tattiche non mancano, non possano esplodere in corso d’opera. In quel caso l’Arezzo darà filo da torcere a tutti.

Il livello complessivo della squadra sarà il campionato a dircelo, ma le sensazioni sono buone e l’obiettivo di raggiungere il decimo posto per giocarsi i Play Off sembra alla portata.