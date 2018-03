L’Arezzo gioca la partita del campionato contro il Gavorrano

Fino a oggi in questo strano campionato dell’Arezzo non c’è stata una partita più importante di quella che si giocherà alle 16,30 di un sabato aretino tutto da vedere.

L’Avversario (Gavorrano) fa un po’ sorridere per il nome e la piazza che rappresenta, ma in questo momento è a due punti dall’Arezzo (nella forma), ma sei o sette davanti (nella sostanza, quando gli amaranto sconteranno tutte le penalizzazioni inevitabili). E proprio il Gavorrano, insieme al Prato e al Cuneo, pare uno degli avversari più diretti da superare in classifica per evitare la retrocessione in serie D.

Il tempo stringe (mancano 10 partite al termine del campionato), ma gli amaranto possono contare su tre incontri da recuperare e sulla voglia di farcela.

Certo, contro i maremmani mancherà per la prima volta Moscardelli, ma anche il centrale difensivo (Varga) che aveva preso il posto di Rinaldi, sciaguratamente mandato a Viterbo in gennaio.

Probabilmente Pavanel schiererà una formazione inedita dove i tre difensori davanti a Perisan saranno Talarico, Muscat e Sabatino. A centrocampo giocheranno Luciani, Yebli, Foglia e Mazzarani, mentre davanti all’inizio si vedranno Di Nardo e Cutolo (con Cellini e Regolanti pronti a subentrare nel secondo tempo in caso di necessità).

Visti i molti gol subiti ultimamente dall’Arezzo su calci piazzati avversari. va annotato che i colpi di testa di Moscardelli mancheranno in difesa almeno quanto in attacco.

Forza Arezzo!