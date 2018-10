L’amianto sotto la E45…

Il fatto che sotto la piazzola franata della E45 ci fosse dell’amianto non deve stupire, ma al contrario sembra spiegare bene perché quella strada non ha pace e non ha un fondo regolare. Sotto terra l’amianto fa meno danni che all’aperto, almeno se non va in contatto con falde acquifere, ma non è questo il […]

Gianni Brunacci