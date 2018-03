La storia di Carlo Verdone testimone al processo sulla tragica morte di Martina

Buttata lì come una provocazione, la storia di Carlo Verdone testimone al processo sulla morte di Martina, precipitata dal balcone di un albergo di Palma di Maiorca all’alba del 3 agosto 2011, non reggeva, non regge e nessuno l’ha ritenuta possibile, probabilmente nemmeno chi ci ha visto un possibile ritorno mediatico. Primo tra tutti non […]

Gianni Brunacci