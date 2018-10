La manovra economica e le sue possibili conseguenze – Sallusti sul Giornale

Non mi capita spesso di essere d’accordo con Sallusti, specialmente quando scrive su Il Giornale i suoi editoriali. Ma stamattina mi sono trovato in sintonia con lui quando ha scritto che “Questo non è un governo, è un circo di sprovveduti che ha messo in piedi uno spettacolo che più che «rompere le regole» sta rompendo il Paese. Si naviga a vista in ordine sparso, senza rotta e certezze. Si scommette sulla buona sorte. Dicono che «se lo spread cala abbiamo fatto Bingo». Bingo? Palazzo Chigi come una sala giochi, il nostro destino affidato alla dea bendata, i ministri come il pensionato che attende trepidante l’estrazione per svoltare il corso della vita.”

Lo scontro tra il governo italiano e l’Europa si sta infiammando e i nostri maggiorenti non sembrano sapere bene dove andremo a parare (comunicano involontariamente insicurezza e ignoranza). Di certo pensano che fregarsene dei nostri legami internazionali, e degli impegni sottoscritti, possa portarci a vivere meglio, ma chi è in grado di sostenerlo convintamente?

Sarà vero quanto ci racconta l’Europa, cioè che dobbiamo sacrificarci ben di più di quanto abbiamo fatto fino a oggi per rivedere la luce, oppure avranno ragione Salvini e Di Maio, che pensano che gli italiani di sacrifici ne abbiano fatti già troppi e con risultati quasi nulli?

A guardare come navigano oggi Spagna e Portogallo, dopo aver fatto le riforme richieste), verrebbe da dire che ha ragione l’Europa, ma il nostro debito è troppo grande per poter essere sanato senza patire la fame e gli italiani, si sa, al cibo sono molto affezionati.