E’ appena trascorso un fine settimana di rientro dalle ferie, ma anche di serate estive presso i quartieri in vista della Giostra del Saracino di domenica prossima. Tavolate senza fine e musica a gogo, bevute propriziatorie e allegria, fastidio per chiunque abiti vicino ai quattro luoghi di ritrovo.

Un tempo erano feste dedicate ai quartieristi e poco più. comunque ai fedeli ai vari colori; ma oggi si tratta di feste più neutre e aperte. C’è una vera migrazione da una piazza all’altra durante la stessa serata. I giovani approfittano di queste feste ormai globalizzate per tirare tardi in compagnia. ma la compagnia, come si sa, è composta spesso da tifosi di quartieri diversi; così non c’è più niente di male a spostarsi da una parte all’altra del centro cittadino per far contenti tutti con i DJ a mixare i pezzi più popolari del momento.

A Siena non si fa così, ma a noi di Siena ce ne frega il giusto. Il mondo cambia, e non solo quello che riguarda il Saracino. I soldi da mettere in cassa non hanno colore, così è nata la Giostra Globale.

Qualche rissa ancora segna le notti molto ravvicinate tra Sant’Andrea e Colcitrone, ma ogni tanto ci vuole (senza esagerare), altrimenti che Saracino è?

Che vinca il migliore, oppure Porta del Foro, che non dispiacerebbe a nessuno, visto che digiuna dal 2007.