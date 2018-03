La Boschi non è più Beelzebub?

Gli attacchi a Maria Elena Boschi si sono via via rarefatti e in corrispondenza con le elezioni paiono essere terminati. In pratica sembrerebbe che “fatto fuori” Renzi, la Boschi possa tornare a vivere con una certa tranquillità.

E’ un caso? Non credo proprio. Penso invece che sia la conferma del fatto che l’obiettivo vero di quegli attacchi a tratti veramente fuori luogo, era Matteo Renzi e una volta sconfitto lui sia diventato inutile attaccare Maria Elena Boschi.

E’ triste constatarlo, ma pare proprio che sia così.

La questione Banca Etruria non è più al centro delle discussioni politiche e delle attenzioni mediatiche, l’elezione della nostra in quel di Bolzano non fa più notizia e le sue responsabilità nel crac dell’istituto di credito non vengono più sottolineate da nessuno (anche perché a ben guardare non ci sono mai state).

Eppure la Boschi almeno una colpa vera ce l’ha: non è stata capace di fare un passo indietro dopo la clamorosa sconfitta nel referendum del dicembre 2016.

Quisquilie, pinzillacchere, diceva Totò. “E’ solo che è bella, giovane e bravina, quindi invidiata”, dice un mio amico giornalista che ne ha viste passare tante…

In realtà Matteo Renzi è lì sulla riva del fiume in attesa che passino i corpi di Di Maio e Salvini; poi vedrete che si rifarà vivo, insieme alla Boschi. Allora torneranno entrambi a essere Beelzebub.