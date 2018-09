Stavolta è accaduto a Massa, ma casi ne esistono in tutta la penisola. Quelli che timbrano il cartellino per andare poi a fare spese o a giocare a tennis compaiono a intervalli quasi regolari sugli organi di informazione e nei tribunali.

E’ mai possibile che questi signori insistano nel comportarsi da ladri nonostante che si stiano registrando sempre più casi che vengono scoperti?

Sì, evidentemente è possibile perché c’è la convinzione di essere impunibili. Addirittura c’è chi continua a farlo nonostante sappia che c’è un’indagine in corso.

Purtroppo chi è catalogabile tra i furbetti del cartellino non ha scrupoli di alcun tipo, nemmeno a mettere in cattiva luce i colleghi che lavorano seriamente. Altro che furbetti, qui siamo in presenza di ladri truffatori in piena regola.

E’ gente spregevole, certo, ma il sospetto che ce ne siano molti di più di quanti non se ne scoprano è forte. Che gli onesti dotati di senso civico dalle nostre parti siano pochi dalle nostre parti?