Chat e messaggistica in classe

Il Provveditore agli studi raccomanda ai genitori di non formare gruppi di classe su Whatsapp o altri strumenti online per informare in merito alle attività scolastiche. Probabilmente ha ragione, anche perché le scuole informano e non è difficile che passando di chat in chat si possono verificare distorsioni o interpretazioni errate in merito alle attività dei vari istituti. Naturalmente lo stesso provveditore sa che un simile appello lascerà il tempo che trova e che i genitori difficilmente lo ascolteranno.

Ma a mio avviso il fenomeno da fermare con maggior forza è l’uso di certi strumenti in classe.

Gli studenti più grandicelli, ai quali è vietato l’uso dello smartphone in classe, non telefonano quasi mai, ma in compenso usano i social a tutto spiano, spesso anche in classe. Sfilze di messaggi si digitano a smartphone silenziati sotto i banchi e la pratica è ormai diffusa.

Addirittura ci sono studenti che hanno il doppio telefono in caso di sequestro provvisorio del primo!