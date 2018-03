Violenza contro le donne: dagli abusi domestici agli sgraditi apprezzamenti per strada

La violenza contro le donne trova le sue fondamenta tendenzialmente nella discriminazione di genere (sesso) e negli stereotipi sociali che perpetuano tale violenza. Dato l’effetto devastante che la violenza ha avuto, e ha tuttora, sulle donne, gli sforzi delle comunità e delle forze politiche si concentrano maggiormente sugli aiuti e sui servizi per i sopravvissuti.

Diverse forme di violenza e crimini contro le donne sono commessi quotidianamente in tutto il mondo, e tali azioni rimangono troppo spesso impunite, addirittura ignorate, in quanto accettate e riconosciute come “atteggiamenti standard” dalla stessa società e cultura nella quale sono commessi.

Consideriamo i fatti: la violenza contro le donne rimane una delle maggiori, e tristemente più comuni, violazioni dei diritti umani dell’uomo. Le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni in tutto il mondo hanno più probabilità di morire, o di essere ferite, per mano della violenza maschile, rispetto a quanto possa avvenire a causa del cancro, malaria, guerra e incidenti stradali messi insieme.

Ma è giunto il momento che le cose cambino; è ora che tutti si impegnino ad insegnare alle donne come difendersi da questi meschini attacchi. Questa è una missione che dovrebbe iniziare nelle nostre stesse case, diffondendosi poi nelle scuole per poi coinvolgere intere comunità. Dovrebbe essere un obiettivo nazionale, affrontato con energia, decisione e velocità.

Le esperienze condivise negli ultimi anni dalle donne che hanno praticato corsi di autodifesa hanno cambiato il nostro modo di vedere cosa essa sia e su come sia possibile far proprie tali tecniche. Se decidi di imparare tecniche di autodifesa, sii pronta a pensare alla reale possibilità che la persona da cui potresti, e dovresti difenderti potrà essere il tuo ragazzo, un tuo amico, marito, padre, insegnante o collega.

Ma è importante ricordare che, per quanto l’autodifesa possa essere d’aiuto in determinate situazioni, il modo migliore per porre fine alla violenza sulle donne è impedire che ciò accada in primo luogo, affrontando e combattendo le sue cause più profonde e strutturali.

Abbiamo elencato di seguito alcuni metodi di base per prevenire la violenza contro le donne:

EDUCAZIONE=PREVENZIONE

La violenza contro le donne deriva dalla radicata dominazione maschile e dalla socializzazione degli uomini. Educa chi ti è vicino, informalo su quali sono le radici della violenza sulle donne. Scopri quali sono le leggende intorno a questo argomento e quali invece le realtà della violenza di genere e capisci come la nostra società condona tali atteggiamenti. Trasmetti la tua conoscenza al prossimo.

DEFINISCI UN PIANO D’AZIONE

Pianifica in anticipo cosa faresti in situazioni in cui sia persone a te conosciute, sia estranei, dimostrino atteggiamenti sessisti o abusivi. A volte è più facile interrompere tali atteggiamenti quando sai cosa dire o cosa fare prima che la situazione possa degenerare.

SEGUI UN CORSO DI AUTODIFESA

Un corso di autodifesa non solo ti farà sentire più al sicuro, ma ti farà sentire più forte e sicura di te. I movimenti e le mosse che vengono insegnate nei corsi di difesa personale ti permetteranno di avere una mente lucida e fissa sull’obiettivo nelle situazioni più drammatiche. Un potenziamento muscolare ti aiuterà inoltre a sentirti meno ansiosa in pubblico o ad aver paura quando cammini da sola per strada. Scopri quali sono i personal trainer nelle tue vicinanze e chiedi informazioni circa i loro programmi di autodifesa.

Porre fine alla violenza sulle donne è uno sforzo che dovrebbe coinvolgere tutti quanti noi. Nessuno può sentirsi escluso dall’argomento, in quanto esso riguarda le nostri madri, figlie, amiche e vicine di casa. La violenza sulle donne esiste purtroppo da tantissimo tempo, ma, lavorando tutti insieme, è certamente possibile sradicare questo terribile morbo. Se diamo alle donne gli strumenti necessari per proteggersi nelle situazioni in cui l’azione diventa inevitabile, le renderemo certamente più sicure. Tutti quanti meritiamo una possibilità di vincere una guerra.

E finchè non abbandoneremo l’idea che le donne siano semplicemente vittime in balia dei loro aggressori, un’altra generazione di donne sarà costretta a vivere nella paura, piuttosto che camminare intraprendenti e a testa alta nella fantastica realtà contemporanea, piena di opportunità e sogni a portata di mano di chiunque.