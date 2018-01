Lo shop on line in Italia per certi versi è ancora un fenomeno recente, ma non una novità. Ciò che di nuovo appare invece sono le sue mille declinazioni che innovano sia il modo di acquistare che il cosa si può acquistare. Ci basta aprire gli occhi per scoprire on line la più incredibile panoplia di oggetti che galleggiano nell’etere virtuale ed è come se ci circondassero perché sono alla portata di un click. Dai carri armati, ai teschi umani, all’urina di lupo, al proteggi banana (“banana guard”) fino agli appezzamenti di terreno lunare sul Mare della Tranquillità passando per altre infinite amenità, tutto è in vendita sul Web. Neppure il bazar più ricco e fantasioso delle Mille e Una Notte potrebbe fare di più. Però i carri armati, l’urina di lupo ecc., non sono affatto uno scherzo ma solo alcuni dei 25 oggetti bizzarri che sono elencati in un articolo dal titolo “25 Strangest Things You Can Buy Online” di David Pegg.

LA NOVITA DELL’ANNO: COSA FA ESSERE LA CANNABIS LIGHT UN’ERBA LEGALE?

Se il nostro cielo oggi può tingersi di venature bizzarre e caleidoscopiche lo dobbiamo al Web che è capace di regalarci, con la sua illimitata fantasia, quella di un’intera umanità che vi riversa le proprie idee e le proprie creazioni. La fortuna è che vi trovano spazio novità non così border line come quelle che ci segnala David Pegg, fra queste c’è senz’altro la Cannabis Light Legale.

E così nell’anno del signore 2017, di fatto gli italiani sono stati iniziati al fenomeno della Cannabis Legale ovvero quella con un tasso di THC quasi nullo (per legge deve essere inferiore allo 0,2%). Il THC è solo l’acronimo di una formula chimica che identifica il tetraidrocannabinolo (noto anche come Δ9-THC), uno dei cento cannabinoidi della pianta ma anche l’unico psicotropo. E’ lui responsabile degli stati di alterazione mentale della Cannabis illegale, quella usata sul mercato nero come stupefacente. La Light invece è legale perché lo contiene solo in tracce, viaggia sotto la luce del sole e si acquista in punti vendita, ma non nelle farmacie, oltre al fatto che la via più facile e conveniente per il suo acquisto è negli shop on line. Ma attenzione a non capire male: la Light apre al mercato, ma ha l’intenzione di fare da apripista al commercio di ideali o di propositi della liberalizzazione. PuntoG è uno dei più completi shop on line di Cannabis Light Legale in Italia.

DA DOVE ARRIVA LA CANNABIS LIGHT LEGALE: CHI L’HA INVENTATA?

La Light non è una singola pianta o una specifica varietà della Cannabis Sativa, ma una classe di varietà che si sono ottenute dopo lunghe sperimentazioni, una sorta di miracolo botanico che però non sembra avere una precisa paternità. Nessuno sa chi è stato l’essere umano dal pollice così verde e virtuoso da firmare questa invenzione. Si sa chi è stata la prima azienda a commercializzarla, ma non si sa chi sia l’Archimede Pitagorico di turno. Una cosa però è certa: non è, come tanti credono, un’invenzione italiana. Prima di arrivare a contagiare lo stivale era in vendita nella vicina Svizzera. Chi l’avrebbe detto solo dieci anni fa che avremmo acquistato on line cibi, beni deperibili, case, libri, proteggi banane e soprattutto, la Cannabis? Ecco fatto, un’altra delle mille situazioni in cui la vita ci sorprende e la realtà supera l’immaginazione. Anche perché la Cannabis Light Legale è una bella positiva. Forse potrà essere una moda secondo alcuni, un fenomeno passeggero per altri, un modo di sperimentare delle novità per gli iperattivi: sia quel che sia però, non sarà un fenomeno passeggero. Per capire la sua essenza è necessario fare una precisazione d’importanza quintessenziale: la Cannabis Light, non essendo psicotropa, non induce affatto il mondo esperienziale della versione copiata, quella stupefacente. L’invito a fare attenzione è rivolto soprattutto ai neofiti con l’auspicio di dissuaderli dal nutrire aspettative fuorvianti. Non sono in ballo esperienze di alterazione nella percettività, neppure in forma depotenziata, le Light non opera su questo fronte. Perciò, a coloro che potrebbero sostenere l’ipotesi negativa che la Light dovrebbe spianare la strada al consumo alla Cannabis stupefacente rispondiamo con un sorriso.

LO SHOP ON LINE DELLA CANNABIS LEGALE E LIGHT CON CBD CANNABINOIDI E TERPENI

C’è piuttosto da riflettere sul fatto che alcune varietà di Cannabis Light si presentano negli shop on line con elevato contenuto di CBD e con un ricco bouquet di cannabinoidi e terpeni. Ed è questa una delle caratteristiche dell’offerta referenziata dallo shop on line di PuntoG.

La droga, e la sua replica graziata sotto il profilo della legalità (la Light), sono venute al mondo per motivi ben diversi. Non gemelle, non sorelle, ma semplici coinquiline dunque con le qualità irriducibili ed uniche di cui ciascuna è referente. E la sperimentazione botanica compiuta sulla Cannabis Light Legale, prima di essere pensata come un oggetto di consumo per il pubblico è stata invece immaginata come materia prima per l’industria che, a vario titolo, produce il CBD (cannabidiolo) per i suoi innumerevoli impieghi. I laboratori attrezzati ne fanno oli, creme, balsami, pomate, cere, unguenti, ecc. Tutti con le loro specifiche applicazioni vicine alla cosmesi e al benessere. La pianta depotenziata è stata ottenuta dopo anni di incroci per fornire l’industria e, solo sussidiariamente, il pubblico.

PREZZI DELLE CANNABIS LIGHT LEGALI NEGLI SHOP ON LINE

Ecco allora che ciò può ben spiegare la ratio che determina il listino prezzi delle Cannabis Light Legali: la variabilità è elevata in quanto le infiorescenze arrivano sul mercato alcune con i semi, altre senza, alcune selezionate in modo meccanico altre a mano e poi, ovviamente, a pesare c’è la concentrazione del CBD che dipende dalla specifica varietà della pianta di provenienza. Dicevamo anche dei cannabinoidi [eccone alcuni: cannabinolo (CBN), cannabicromene (CBC), cannabigerolo (CBG), cannabinidiolo (CBND), cannabivarina (CBV), cannabicromevarina (CBCV), cannabigerovarina (CBGV)], ebbene sì, anche la loro presenza determina il valore delle quotazioni. Se sei alla ricerca delle Cannabis Legali e Light da acquistare liberamente on line su un sito che propone genetiche con massiccia presenza di CBD troverai soddisfazioni ad utilizzare il catalogo di PuntoG. L’invio è anonimo, ma per fare acquisti è richiesta la maggiore età.