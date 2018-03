Come per molti sport che pratichiamo oggigiorno il rugby ha avuto origine in Inghilterra: per conoscere le origini del gioco bisogna infatti risalire all’inizio dell’80, quando in molte università inglesi si praticavano forme primordiali di football, con varianti diverse e ancora lontano dal calcio come lo conosciamo noi.

Nel 1823 in un istituto scolastico della città di Rugby, in Inghilterra, lo studente William Webb Ellis durante una partita di “football” (nella variante praticata in quella scuola), decise di prendere il pallone con le mani e correre verso la porta avversaria. La naturale reazione dell’altra squadra fu quella di cercare di bloccarlo, realizzando i primi placcaggi della storia. Il regolamento del rugby iniziò quindi a evolvere e la sua pratica si diffuse a macchia d’olio: nell’1880 era così popolare che nel Regno Unito si fondò l’Internation Rugby Board, che comprendeva le federazioni di Inghilterra, Scozia, Irlanda e Galles

Inizialmente lo sport era praticato soprattutto nei paesi del Commonwealth, tanto che storicamente i paesi in cui questo è più popolare sono Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa. Più recentemente la sua popolarità si è diffusa anche in paesi non anglofoni tanto che nel 2016 il Comitato Olimpico Internazionale lo ha riconosciuto come sport olimpico. Bisogna ricordare che in realtà lo sport era già apparso in alcune precedenti Olimpiadi, nel 1900 a Parigi, nel 1908 a Londra, nel 1920 ad Anversa e di nuovo a Parigi nel ’24, ma poi era stato accantonato per quasi un secolo: https://www.ilpost.it/2016/07/27/rugby-olimpiadi/

Nonostante la recente apparizione alle Olimpiadi di Rio (con la vittoria a sorpresa delle Isole Figi) la competizione di gran lunga più importate, quantomeno nell’emisfero Nord, è il Sei Nazioni: prima le nazioni erano solo quattro, esclusivamente con le federazioni britanniche, poi cinque con l’ingresso della Francia e infine sei dal 2000 con l’arrivo dell’Italia. Il torneo è paradossalmente forse più noto per il premio riservato all’ultimo classificato, il famoso “cucchiaio di legno”; di cui purtroppo l’Italia, da quando è stata ammessa nel torneo, ha fatto poco gloriosamente incetta.

Come iniziare a praticare questo sport? Che tipo di preparazione fisica è necessaria?

Il rugby è uno sport che richiede un grande impegno fisico, adeguare l’allenamento è fondamentale non solo per avere un rendimento adeguato, ma anche e soprattutto per evitare lesioni e infortuni. L’impegno fisico è così significativo perché si ha bisogno contemporaneamente di forza, velocità e agilità, tre caratteristiche per niente facili da trovare nello stesso atleta. Non capita tutti i giorni infatti di vedere un giocatore che pesa 100 chili spostarsi a tutta velocità schivando avversari.

La preparazione fisica necessaria per questo sport deve quindi contemplare contemporaneamente l’aumento della massa musculare, della velocità e della coordinazione. Diventa indispensabile quindi avviare un lavoro di velocità e coordinazione con un allenamento funzionale specifico.

A livello di alimentazione occorre sicuramente un’alimentazione ipercalorica e iperproteica, però con alimenti di qualità. Molte persone trovano difficile assumere i nutrienti necessari mangiando cibo di qualità, può convenire quindi prendere in considerazione l’integrazione alimentare, una buona fonte per comparare le diverse proposte è sicuramente Candidlab.

La parte superiore del corpo deve essere muscolosa in modo da poter contrastare gli avversari, e i muscoli del tronco devono essere ben sviluppati per proteggere la spina dorsale, specialmente nelle mischie e nei placcaggi. Anche i muscoli delle gambe devono essere molto sviluppati, per garantire velocità e scatto.

Una buona parte dell’allenamento verte quindi sul rafforzamento del tronco, il cosiddetto “core”: una buona strategia è quella di selezionare esercizi funzionali per ogni gruppo muscolare uniti a gesti specifici del rugby.