Quanto c’è di vero negli stereotipi italiani?

Ah, l’Italia: la patria della pizza e dell’amore! Il Belpaese è spesso percepito all’estero in una maniera che si distacca fortemente dalla realtà… o forse no? Gli stereotipi sugli italiani sono veri? La maggior parte sì, ma ciò non comporta necessariamente un’accezione negativa. La nostra nazione è infatti rappresentata come la patria del romanticismo, del buon cibo, della moda e dell’amore per la famiglia e per le proprie origini. In fondo non suona poi così male, vero?

Gli stereotipi nel cinema

I luoghi comuni sugli italiani sono da decenni presenti nell’arte, nella musica, nei giochi e nel cinema. Vacanze Romane, il film del 1953 diretto da William Wyler con Gregory Peck e Audrey Hepburn, offre un interessante spaccato della nostra società , ancora oggi per molti versi attuale. La pasta, il gelato, la Vespa, gli scapoli attraenti e le domestiche scandalizzate: il tutto racchiuso in un interessante mix di stereotipi e luoghi comuni che è valso ben tre premi Oscar all’opera, tra cui la statuetta di miglior attrice protagonista all’allora giovanissima Audrey Hepburn. Il film è stato inoltre ripreso più volte in spettacoli teatrali e musical con cast d’eccezione.

Le scene d’amore e romanticismo sono numerose e alquanto stereotipate in Amore a prima vista, commedia romantica del 1994 diretta dal regista Norman Jewison, che vede un giovane Robert Downey Jr. nei panni dell’americano Peter Wright in vacanza a Venezia. L’incantevole città lagunare è spesso dipinta come la località d’eccellenza nella quale innamorarsi follemente di un bellissimo sconosciuto, con il quale perdersi tra innumerevoli giri in gondola e piatti di spaghetti al sugo.

Anche il secondo capitolo della saga di Twilight, New Moon, ora disponibile in DVD e anche su Netflix, cade in alcuni tipici stereotipi italiani fin troppo inflazionati: i protagonisti dell’opera si trovano nella città di Volterra e l’intero paesaggio è raffigurato come fortemente votato all’agricoltura, pieno di trattori e auto di vecchio modello tra le strade, mentre gli americani sfrecciano sull’asfalto a bordo di costosissime supercar di lusso . Saremo anche amanti della campagna, ma nella realtà il buon gusto in fatto di auto non ci manca di certo!

L’apprezzatissimo Mangia, prega, ama con Julia Roberts narra la storia di una donna che intraprende un lungo viaggio in giro per il mondo, con l’obiettivo di ritrovare se stessa. Tra le numerose mete toccate con mano dalla Roberts non può mancare l’Italia, descritta come un luogo frenetico e caotico, in cui tutti sono fissi davanti al televisore, intenti a seguire la loro squadra calcistica e fare il tifo in maniera un po’ troppo rumorosa. Il tutto corredato da fontane, spaghetti, opere liriche e amanti passionali.

Fonte: pexels.com

Gli stereotipi nella musica e nei giochi

Gli stereotipi italiani sono molto diffusi anche nei giochi, e la slot machine Belissimo di Betway Casino ne è un chiaro esempio: pizza, baffi e amore per la cucina formano la ricetta per conquistare il cuore di un vero italiano. Altro esempio eclatante nel mondo videoludico è quello di Super Mario, il paffuto idraulico italiano impegnato a salvare la sua principessa dalle grinfie del perfido Bowser. Il personaggio, creato da Nintendo , parla inglese ma ha un accento marcatamente italiano e non mancano inoltre espressioni tipicamente italiane come “Mamma mia!” e “Fantastico!”. Anche la musica è colma di esempi riguardanti gli stereotipi più comuni e, per certi versi, divertenti riguardo agli italiani. Significativa è senza ombra di dubbio la celebre That’s Amore interpretata da Dean Martin, che narra di un amore italiano tra pizza, vino, tarantella e Napoli. Molto popolare e rappresentativa anche Mambo Italiano, cantata ancora una volta da Dean Martin, che riprende la Sicilia, la mozzarella, la tarantella e la mamma. La progressiva diffusione dei social network ha accentuato il ricorso a stereotipi italiani per creare immagini divertenti e ironiche, che ci raffigurano come un popolo letteralmente incapace di parlare senza gesticolare o, ancora, come una nazione piena di pessimi guidatori. Gli uomini italiani sarebbero inoltre dei grandi Casanova, pronti a conquistare la donna dei loro sogni con uno spiccato carisma e con un grande fascino mediterraneo.

Gli stereotipi sull’Italia sono numerosi e nella maggior parte dei casi veritieri, e anche se a volte storciamo il naso indignati di fronte ad alcune rappresentazioni della nostra cultura, ci permettono di scoprire l’opinione che hanno le altre nazioni su di noi. E, possiamo dirlo con certezza, non è in fondo poi così male.