Fondo di Garanzia Pmi: le startup innovative volano, anche se in Toscana non decollano

Dal 2012 al 2017 il Fondo di Garanzia PMI ha erogato 600 milioni e ha finanziato la nascita di 1.748 startup innovative: questi sono i dati che arrivano con il 14° Rapporto Periodico del MiSE, Ministero dello Sviluppo Economico, e fotografano la situazione al 31 dicembre del 2017; solo nell’anno appena concluso sono stati erogati 221 milioni a cui vanno aggiunti i 74 milioni dei progetti ancora in corso di finanziamento, per un importo complessivo di 295 milioni, con un balzo di quasi il 44% rispetto ai 205 milioni del 2016.

Il Fondo di Garanzia per le PMI è stato istituito con il Decreto Legge numero 179 del 2012 ed è noto anche con il nome “Decreto Crescita 2.0”; questa misura promuove, attraverso la copertura dell’80% del capitale erogato, l’accesso semplificato e gratuito al credito da parte delle Piccole e Medie imprese che non possono presentare garanzie bancarie per poter ottenere i prestiti standard.

La realtà del mercato del credito attuale, infatti, prevede che chi non possiede un reddito certificato, patrimoni immobiliari da porre come garanzia o amici e familiari che si offrono come garanti, ha serie difficoltà a vedere accettata la sua richiesta di finanziamento; se si considera che chi è alla ricerca di liquidità per aprire la sua impresa è difficile che si trovi nella situazione di cui su, si capisce come questo Fondo di Garanzia rappresenti una concreta possibilità per tutti gli aspiranti imprenditori a cui sono preclusi i finanziamenti più classici.

Tornando ai numeri dal Rapporto per un’analisi più approfondita, emerge che il 17,2% del totale delle richieste, ovvero 644 operazioni, non sono andate a buon fine, o per rifiuto della banca o per rinuncia dello stesso richiedente; il 6,6%, cioè 246 casi, sono, invece, ancora in corso di perfezionamento, mentre il 76,3%, ovvero 2.843 richieste (alcune aziende hanno richiesto più di un finanziamento) sono state approvate e finanziate. Di queste ultime sono l’1,8% (69 casi) risulta essere in sofferenza, in quanto l’impresa non è stata in grado di restituire il capitale prestato ed è, dunque, dovuto intervenire il Fondo a coprire il dovuto. Dati che sono da considerarsi più che eccellenti.

In questo panorama la Toscana rappresenta, però, un caso un po’ particolare, in quanto l’accesso al Fondo è consentito solo attraverso la controgaranzia, procedura un poco più complicata della garanzia diretta; ciò ha comportato un limitato numero di operazioni accettate, solo 63 rispetto alle 764 della Lombardia che guida la classifica nazionale, per un importo medio di 153.279 Euro e un’incidenza sul totale erogato di 6,8%, numeri che pongono la nostra regione all’ultima posizione, a dispetto delle potenzialità che possiede e che potrebbero essere trasformate in aziende operanti sul territorio.