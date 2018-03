Comunica senza limiti con i servizi di interpretariato in consecutiva e simultanea di Global Voices

Il successo di un’azienda è e sarà sempre più legato alla sua capacità di confrontarsi con uno scenario globale. Per vincere questa sfida è fondamentale interfacciarsi in modo dinamico con partner, clienti e fornitori, ovunque si trovino e qualunque lingua parlino. Per questo, occorre contare su un supporto linguistico professionale per ogni evenienza: congressi e seminari, corsi, presentazioni aziendali, trattative commerciali e tutte le occasioni in cui è necessario abbattere le frontiere linguistiche.

Global Voices, agenzia di traduzioni attiva da dieci anni nei servizi di interpretariato in consecutiva e in simultanea , assiste le imprese a 360° garantendo l’alta qualità delle prestazioni svolte e il supporto di interpreti madrelingua certificati. L’elevata competenza maturata negli anni, unita alla serietà e attenzione per il cliente, ne fa una risorsa preziosa per le aziende che vogliono comunicare senza limiti geografici preservando l’accuratezza e l’efficacia del messaggio.

Il servizio di interpretariato offerto Global Voices è progettato in modo personalizzato per rispondere alle diverse esigenze delle aziende e assicurare la riuscita di ogni evento, a seconda del numero di relatori e di partecipanti. Per eventi come congressi o conferenze, le aziende possono avvalersi ad esempio dell’interpretariato in consecutiva, opzione caratterizzata da tariffe particolarmente vantaggiose. In questo caso gli interpreti non necessitano di attrezzature particolari ed effettuano la traduzione al termine di ogni frase pronunciata dal relatore. Sempre in consecutiva è disponibile inoltre il servizio di interpretariato telefonico.

I servizi di interpretariato in simultanea prevedono invece che la traduzione avvenga contemporaneamente al discorso del relatore e richiedono per questo l’intervento di due diversi traduttori: ciò consente di ottenere massima precisione nella traduzione al primo ascolto, operazione che richiede massima concentrazione e professionalità. Analogo requisito è previsto per l’interpretariato di Chuchotage, formula intermedia tra quello in consecutiva e in simultanea. In questo caso l’interprete “sussurra” a bassa voce la traduzione del discorso del relatore, senza che questo debba interrompere il proprio discorso.

Inoltre, Global Voices offre un comodo servizio di video interpretariato, disponibile 24 ore su 24 e attivabile in pochi secondi: un’opportunità innovativa per mantenere la comunicazione “fate to face” e abbattere al contempo i costi delle spese di trasferta, che normalmente hanno un’incidenza pari al 60% sul servizio di traduzione.