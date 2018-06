Via Marconi e via Aretina. Avanti Montevarchi presenta una mozione: “Più sicurezza per le due strade”

E’ stato il gruppo consiliare Avanti Montevarchi a depositare una mozione indirizzata all’attenzione del presidente e vice del consiglio comunale in merito alle problematiche di Viale Marconi e che verrà discussa martedì prossimo.

“Per quanto riguarda via Marconi e via Aretina – sottolinea Fabio Camiciottoli – in più di un’occasione abbiamo sostenuto la necessità di definire un progetto di medio respiro su cui impegnare l’amministrazione perché su tale tratto di strada continuano ad esservi forti criticità. Oramai si registrano molti incidenti e riteniamo che occorra il più velocemente possibile mettere in atto più azioni affinché venga, specialmente in certe ore, limitata la velocità di transito. In questo ultimo anno sono state poste ben 3 interrogazioni e purtroppo dopo tanti annunci ancora non si è mosso nulla. Apprendiamo che l’Amministrazione avrebbe intenzione di realizzare delle isole pedonali anziché passaggi pedonali rialzati che potevano garantire maggiori effetti in termini di abbassamento della velocità ed è per questo che abbiamo presentato questa mozione per partendo da quello che vuole realizzare l’Amministrazione tende ad aumentare i livelli di sicurezza “.

Installazione limitatori di velocità su via Marconi e via Aretina

PREMESSO CHE la viabilità di via Marconi e via Aretina presentano criticità crescenti dovute ai volumi di traffico, alla dimensione della carreggiata e all’assenza di adeguati spazi per la circolazione dei pedoni e delle biciclette.

CONSIDERATO CHE questo gruppo consiliare in più di un’occasione ha sollecitato il Sindaco ad intervenire sulla sicurezza della via Marconi proponendo, anche, soluzioni specifiche che al momento purtroppo non sono state attuate da parte dell’Amministrazione Comunale. In particolare veniva ravvisata la necessità di realizzare in tempi rapidi: idonei passaggi pedonali rialzati ed opportunamente illuminati, il rifacimento di idonei marciapiedi ed ulteriori parcheggi.

CONSIDERATO INOLTRE CHE questa Amministrazione ha ritenuto di realizzare delle isole pedonali anziché passaggi pedonali rialzati che potevano garantire maggiori effetti in termini di abbassamento della velocità.

RITENUTO, di contro, necessario ed urgente attivare ulteriori accorgimenti tecnici che facilitino la sicurezza della via Marconi e di via Aretina.

Tutto cio premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MONTEVARCHI

Ritiene che occorra mettere in atto specifiche azioni affinché, lungo la ex Strada Statale, possano essere individuate soluzioni che permettano un sostanziale abbattimento della velocità dei veicoli che vi transitano e siano attuate opere atte a migliore la sicurezza.

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE

A fornire specifici indirizzi agli uffici affinché, insieme alle isole pedonali preannunciate in Consiglio Comunale, siano messe in opera delle soluzioni atte a limitare la velocità di transito dei veicoli sulla ex Strada Statale installando opportuni rilevatori di velocità e sistemi d’illuminazione che garantiscano maggiore sicurezza la strada.

A proporre in tempi brevi un progetto al Consiglio Comunale con una contestuale variazione di bilancio per destinare le risorse necessarie al perseguimento di tale obiettivo.

A riferire prontamente in Consiglio sulle motivazioni e sulle scelte compiute.