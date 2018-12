Vigili urbani in via Filzi. Demos: "Autogol della giunta Ghinelli"

"Sembra un autogol in piena regola la scelta di collocare la nuova sede della polizia municipale in via Fabio Filzi. Incomprensibile per logistica, collegamenti, spazi, bilancio comunale".

Ad intervenire sulla vicenda è il direttivo Demos.

"Via Fabio Filzi è una piccola strada che collega via Masaccio a via Vittorio Veneto, nel quartiere di Saione, due delle arterie di mobilità più trafficate di Arezzo. Qui la nuova caserma dei vigili sarebbe un disastro, il segno di una incapacità di visione moderna, di mobilità sostenibile della città da parte di una giunta che doveva essere guidata dall’eccellenza urbanistica. Piccola via, immersa tra civili abitazioni, in cui le entrate e uscite sarebbero a senso unico, auto e mezzi della polizia municipale a intasare il traffico di Saione. L’immobile scelto è tra l’altro da ristrutturare pesantemente: un piano seminterrato adibito a cucine, il primo e il secondo piano, senza ascensori, con soffitti alti oltre 4 metri, per cui riscaldarli diventa un’impresa. Tra l’altro l’impianto di riscaldamento è obsoleto, va spesso in blocco e probabilmente non è a norma.

Una ristrutturazione costosissima, pagata dai cittadini per la nuova sede della polizia municipale incastrata tra le case di Saione. L’esterno è striminzito per una caserma dei vigili : appena 10 posti macchina al coperto, pochi nel piazzale, 3/4 nel vialetto di accesso.

Una scelta improvvida per l’accesso, come scrivevamo più sopra, stretto e subito sulla strada dove vi sono abitazioni su ambo i lati ed attività commerciali.

Ad avviso di DEMOS sono talmente tanti gli aspetti negativi di questa scelta della Giunta che appare incomprensibile, contro producente, pesantissima per le tasche dei cittadini.

L’Osservatorio della Farfalla e della Rosa Bianca sollecita una revisione totale della pessima scelta.

Nel suo Focus su Saione, DEMOS ha messo la sua lente d’ingrandimento su altri spazi del quartiere aretino che possono rispondere alle giuste esigenze di ricollocare la caserma dei vigili urbani in città.

L’Osservatorio civile dei cattolici democratici ha funzione di studio e di proposta per Arezzo solidale e pensa che la grande area di via Tagliamento sia l’opportunità da sfruttare sia per logistica, collegamenti, spazi e casse comunali.

Casse che appartengono alla comunità e non a qualche amministratore privo di buon senso e incapace di buon governo.

A Saione, in Via Tagliamento, la nuova caserma dei vigili urbani".