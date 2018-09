Via Fabio Filzi sede Pl, il progetto va avanti. Pd e Arezzo in Comune: “Aula vuota all’atto di indirizzo, impedita la discussione”

Il progetto per via Fabio Filzi sta andando avanti, lo ha confermato in consiglio comunale il sindaco Alessandro Ghinelli che ne ha parlato per rispondere all’interrogazione di Francesco Romizi. Presto ci sarà anche un confronto con il corpo dei vigili urbani e a quanto pare sarà decisivo per la scelta finale che però sembra ben avviata.

“Le prime criticità sottoposte hanno trovato una risposta” ha detto Ghinelli. Ma andiamo con ordine:

Francesco Romizi ha affermato:

“il 5 giugno è stato presentato uno specifico atto di indirizzo sulla nuova sede della polizia locale che ribadiva la scelta migliore, dal punto di vista dei proponenti, ovvero di ubicare la sede stessa in via Tagliamento, dove oggi sorgono gli uffici della manutenzione. L’atto era sostenuto anche da considerazioni fatte proprie dai vigili, in un documento, sull’opportunità delle scelte paventate dall’amministrazione comunale. Il sindaco nel corso del Consiglio Comunale durante il quale cominciò la discussione sull’atto di indirizzo, chiese la sua sospensione promettendo che sarebbe stato esaminato nella seduta successiva. Nulla è più avvenuto, nel frattempo la scelta pare essere oramai caduta su un immobile di via Fabio Filzi, che dovrà essere oggetto di un’importante ristrutturazione ed è ubicato in una strada meno adatta rispetto agli immobili di via Tagliamento. Peraltro per l’immobile di via Filzi è già stata affidata a un professionista la progettazione preliminare. Un incarico il cui perfezionamento conferma un’unica volontà: quella di scavalcare sulla vicenda il Consiglio Comunale”.

Il sindaco Alessandro Ghinelli ha risposto:

“ho a cuore il destino del corpo di polizia locale per cui fin dall’inizio dell’iter ho fatto un passaggio con i sindacati degli agenti anche in merito alle considerazioni riportate nel documento richiamato nell’interrogazione. I sindacati hanno convenuto su quanto sostenuto dal sottoscritto e dall’ingegnere Antonella Fabbianelli, dirigente del servizio progettazione opere pubbliche, ma ci siamo riservati di presentare all’intero corpo, e non solo ai suoi rappresentanti sindacali, uno studio di fattibilità approfondito. Su via Filzi. Ecco perché ci vogliamo basare su qualcosa di compiuto ed ecco perché abbiamo incaricato un professionista che lavori alla redazione di un progetto specifico grazie al quale confidiamo di essere ancora più persuasivi con gli agenti e di superare tutte le perplessità”.

Poi nel pomeriggio si sarebbe dovuti arrivare alla discussione dell’atto di indirizzo sulla nuova sede dei vigili, ma la discussione non c’è potuta essere a causa della mancanza del numero legale come spiegano in una nota Pd e Arezzo in Comune: