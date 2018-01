Verso le elezioni, Potere al Popolo: “Lavoro tema centrale”. Prossime assemblee ad Arezzo

“Mentre i politici di ogni schieramento si litigano le posizioni per le candidature, Potere al Popolo cresce, anche dopo l’assemblea pubblica del 5 dicembre al circolo Aurora, e chiama a sé tutte e tutti coloro che non sono stanchi di lottare per un paese migliore, che hanno voglia di parlare e di dare voce a chi ha sempre lottato per riconquistare i diritti dei cittadini cancellati da 25 anni di politiche liberiste portate avanti con la stessa ferocia dai governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono succeduti.”

Continua l’organizzazione in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. A sinistra è recentemente nata la formazione di Potere al Popolo:

“Nasce dalla sfida lanciata lo scorso 18 novembre al Teatro Italia di Roma per costruire e presentare una lista popolare alle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, unendo movimenti, centri sociali, civici, organizzazioni, comitati e i partiti: Rifondazione Comunista, Partito Comunista Italiano, Risorgimento Socialista e Sinistra Anticapitalista che hanno aderito al progetto innovativo. Potere al Popolo non chiede di essere tifosi di una squadra, ma di diventare protagonisti di un movimento popolare che, a partire dalle elezioni politiche, lavori per un’alternativa di società basata sul modello di sviluppo economico e sociale delineato dalla Costituzione del 1948 e che vada ben oltre l’appuntamento elettorale. Il nostro intento è parlare a chi è espulso dal mercato del lavoro, a chi non può andare in pensione, a chi è preoccupato della devastazione ambientale, e non si riconosce in chi ha portato avanti tutto questo ed è responsabile dell’attuale sfascio della sinistra. Potere al Popolo si rivolge anche a quelle persone che non hanno mai votato o che, deluse, hanno smesso di farlo.

Il programma politico, frutto di una scrittura collettiva e partecipata, è chiaro, preciso e affronta tutti i temi decisivi per la costruzione della società che vogliamo. Tra questi il lavoro è una questione centrale, perché da un lavoro dignitoso derivano importanti conseguenze sociali oggi negate a molti: poter avere contratti non precari per costruirsi un futuro, poter andare in pensione, poter lavorare senza mettere a rischio la salute, potersi curare, poter garantire lo studio ai figli. Collegate al lavoro, ci sono anche le questioni del welfare, dell’ambiente e dell’accoglienza dei migranti. Tutti coloro che vogliono essere informati su programma e iniziative possono seguire su www.poterealpopolo.org oppure scriverci per mail a poterealpopoloarezzo@gmail.com .

Nelle prossime assemblee, sia ad Arezzo che nei territori toccheremo i punti caldi delle varie zone, quelli su cui la politica si dovrà impegnare: le lotte per il lavoro; la difesa del territorio e dei beni comuni; la difesa del welfare (specialmente nel campo della salute), la difesa della sanità e dei nostri ospedali (in particolare a difesa dei presidi di zona). Queste sono alcune delle lotte che intendiamo sostenere per ridare potere al popolo.”