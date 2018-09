Vaccini, Mugnai (FI): “Dopo mesi di caos clamorosa retromarcia”

“Clamoroso: oggi abbiamo assistito a una cosa mai vista prima in commissione Affari sociali. Dopo le audizioni di ieri del mondo della scienza e della scuola, la notte ha portato consiglio, dopo mesi di caos, pasticci e confusione generale. Il governo e la maggioranza smentiscono i ministri e se stessi e fanno una clamorosa retromarcia sui vaccini”. Ad affermarlo all’indomani dello svolgimento della commissione è Stefano Mugnai, vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera.

“Oggi – sostiene Mugnai – abbiamo vinto una battaglia importante, hanno vinto la scienza e il buon senso, perché quando in gioco c’è la salute dei cittadini e dei nostri bambini non si scherza. Forza Italia aveva presentato un emendamento identico a quello della maggioranza e lo rivendichiamo con orgoglio. In questa battaglia siamo sempre stati dalla parte dei cittadini, della scienza e del buon senso. Chi ripagherà ora del caos generato da tanta approssimazione? La verità è che non sono in grado di governare il Paese ed ogni giorno ha la sua pena”.