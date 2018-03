Una sezione in meno ad Orciolaia. Il piano dei servizi all’infanzia è stato approvato, il dibattito in consiglio

Con 17 voti a favore e sei contrari il consiglio comunale di Arezzo ha approvato la delibera di riorganizzazione dei servizi all’infanzia nella fascia 0-6 anni. Il piano già ampiamente discusso nei giorni scorsi era balzato alla luce dalle colonne di Arezzo Notizie che era riuscita ad anticiparne i contenuti.

Nell’assise di oggi è maturato il confronto politico che si è evidenziato su due opposti piani, tra la maggioranza compatta a favore e i gruppi di opposizione contrari.

A fare discutere la chiusura di una sezione alla scuola materna comunale di Orciolaia che così passerà ad ospitare 75 bambini tra i 3 e e i 6 anni invece che 100, lo spostamento di nove posti dai nidi Petern Pan e Masaccio e il probabile passaggio di una sezione della materna Acropoli allo Stato così come da domanda presentata negli anni scorsi e sempre rimasta inevasa.

“In poche mosse – ha sottolineato l’assessore Lucia Tanti – riusciamo a lasciare invariati il numero dei posti disponibili ai nidi mettendo a sistema l’offerta tra la gestione diretta e quella indiretta. Quanto all’Orciolaia non ha senso aumentare ancora i posti in assenza di domanda potenziale e in presenza di altre scuole dell’infanzia nella medesima zona con posti vuoti. Risulta evidente inoltre che sia all’Orciolaia che a Masaccio è tempo di un utilizzo degli spazi che permetta più fruibilità e più agio per i bambini e gli educatori.”

E per quanto riguarda Acropoli: “Si conferma la disponibilità del passaggio della scuola paritaria dell’infanzia Acropoli all’istituto statale Cesalpino facendo però in modo che questo passaggio non interrompa il percorso educativo avviato. Sarà quindi, se lo Stato confermerà le risorse, un passaggio graduale che coinvolgerà solo i nuovi iscritti.”

Altro punto del programma l’assunzione di 2 nuove educatrici a fronte di 6 che escono:

“Questa nuova organizzazione prevede poi l’assunzione di due unità di personale per le scuole a gestione diretta che si sommano a quelle già fatte negli scorsi anni e grazie alle quali abbiamo ‘blindato’ il sistema a gestione diretta bloccando la gestione di larga parte dell’offerta educativa al sistema delle cooperative e anche abbassando l’età media degli educatori.”

Molto negativo il giudizio espresso dal Partito Democratico:

Nonostante gli investimenti del governo sui servizi scolastici destinati allo 0-6 e i tagli che hanno subito le famiglie negli anni passati su questo tema, il nuovo piano dei servizi per l’infanzia del Comune di Arezzo continua a tagliare e rimane indifferente alle esigenze delle famiglie aretine. La sforbiciata questa volta passa per gli asili Masaccio, Orciolaia e Peter Pan che perderanno posti e sezioni. Tutto questo giustificato dalla mancanza delle domande da parte delle famiglie stesse. Ma la questione che si dovrebbe invece porre l’assessore Tanti è un’altra e porta in tutt’altra direzione: se il valore della scuola dell’infanzia è quello di inserire i bambini nella comunità e in un processo educativo necessario per la loro crescita, perché le famiglie scelgono di non fare più domanda? Noi pensiamo che i bambini abbiano un diritto di educazione fin dalla nascita e la famiglie debbano essere messe nelle condizioni di attuarlo. La questione è proprio questa: il Comune di Arezzo ha scelto di tenere un profilo basso e rigido per cui chi non rientra in quegli orari imposti non si può permettere la retta che potrebbe essere rivista al ribasso, se solo si volesse, mentre chi ha una situazione familiare di difficoltà dovuta a disabilità è, in pratica, escluso dai percorsi educativi pubblici. L’assessorato ha azzerato ogni forma di innovazione che la legge nazionale del 2015, quella sullo 0-6, finanzia: un esempio sono i percorsi sulla conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro. Sfidiamo una famiglia di lavoratori o mono-genitoriale senza la rete familiare a disposizione a iscrivere i propri figli a strutture che chiudono alle 16. Adesso è il momento di dare voce a queste famiglie e lo faremo con una grande iniziativa in cui proveremo ad ascoltare le famiglie e gli operatori, abbandonati dall’amministrazione comunale a un compito gravoso senza adeguata formazione, per provare a costruire un fronte popolare di chi guarda ai nuovi bisogni della comunità.

Lungo il dibattito in consiglio.

Francesco Romizi di Arezzo in Comune:

“un’impostazione ragionieristica che nasconde un taglio di posti-bambino nelle strutture dirette e non in quelle del privato sociale. Chiedo come verranno redistribuiti i 9 posti sottratti a Masaccio e Peter Pan e come verranno riorganizzate le sezioni superstiti. Vorrei anche capire perché si è taciuto sulla questione del tetto massimo ai bambini stranieri. Imbarazzo? Ma anche solo l’annuncio di una cosa del genere fa un servizio pessimo alla società che stiamo vivendo. Passi per la Casa delle culture che avete chiuso e che era un servizio per adulti ma tirare in ballo i bambini…”

A difesa dell’impianto dell’assessore Tanti è intervenuto Federico Scapecchi: “proprio perché non vogliamo fare classi ghetto non abbiamo pensato a tetti per alcuna categoria. Abbiamo ragionato sulla base di dati certi e di una convinzione: se vogliamo fare vera integrazione non possiamo pensare che questa si attui in classi dove uno su due è straniero e gli stessi insegnanti sono in difficoltà per motivi di lingua. Noi vorremmo stare dentro a un rapporto in cui i bambini stranieri siano attorno al 20% di media. La distribuzione attuale non è equa. Due esempi: la scuola Severi ha poco più del 5% in media di stranieri per classe, la IV novembre raggiunge il 39%. Riequilibrio”.

Dal Partito Democratico l’intervento di Matteo Bracciali: “la questione non è il posto in più o in meno ma la possibilità per bambini e famiglie di vedersi garantito il diritto universale a un percorso educativo continuo. Noi però nella scorsa consiliatura non siamo mai partiti dai numeri ma dalla persona. Il tema della disabilità, ad esempio, come lo gestiamo? Quali servizi mettiamo a disposizione? Così come il tema della conciliazione dei tempi vita-lavoro. La chiusura dei servizi educativi è la stessa che coinvolge i servizi sociali: la vicenda dello spazio famiglia a tale proposito è emblematica. Le promesse elettorali e le scelte concrete vanno in direzione opposta. Come volevasi dimostrare”.

Dal gruppo misto a sostegno della giunta Roberto Bardelli: “nessuna classe è stata esternalizzata, 15 insegnanti in più dal 2015. Altro che calcoli da ragionieri. Stiamo discutendo una riorganizzazione che nasce dal passaggio obbligato della mancanza di nuovi bambini dovuto al calo delle nascite. Inoltre, prima o poi, il problema degli stranieri dovrà essere affrontato, in termini di integrazione vera”.

Lo stesso Angelo Rossi: “stiamo combinando esigenze socio-pedagogiche ed economiche. Lancio un appello ai membri dell’opposizione: vi invito a partecipare propositivi alle sedute della commissione. Siamo pronti a interloquire produttivamente”.

Per il Movimento Cinque Stelle Paolo Lepri: “se c’è questo calo delle nascite, com’è che si sono assunti tutti questi insegnanti? In merito ai bambini stranieri, è evidente che si parla di figli di famiglie con maggiori difficoltà economiche che è difficile vedere in determinati quartieri. Di conseguenza: se da dove abitano si mandano in plessi scolastici ubicati nella parte opposta di Arezzo non si fa che aumentare il disagio. Non ne farei poi una questione di difficoltà linguistiche in classe: i bambini sono recettivi, apprendono benissimo. E di sicuro non pensano a un concetto come quello di discriminazione che è invece molto adulto”.

Poi il capogruppo Pd Luciano Ralli: “non si può portare una delibera senza citare una legge nazionale, la 107 del 2015, dove c’è un concetto di sostanza in cui si dice che dovremmo mettere in campo un sistema educativo 0 – 6: il diritto all’educazione parte dalla nascita”.

Dalla Lega l’ok di Egiziano Andreani: “la delibera dimostra come la politica si adegua ai tempi e alle nuove necessità che pongono”.

Tra i vari temi l’assessore Tanti ha spiegato che