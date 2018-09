“Un passaggio alternativo sull’Arno? Era nei programmi della Provincia”, così Vasai su Ponte Buriano

Il cantiere dei lavori a Ponte Buriano è al centro del dibattito aretino. Al vaglio delle ipotesi, circa la viabilità lungo la Strada Provinciale n° 1 dei Setteponti che collega Arezzo ed il Valdarno, c’era sicuramente anche quella di costruire un ponte alternativo. Anche le osservazioni al Pums presentate dalla Fiab vi fanno riferimento. Un’opera ex novo e questa non è certo una novità per il Presidente della Provincia di Arezzo, Roberto Vasai che da sempre lo ha sostenuto sin dal suo insediamento nel lontano 2009.

Sarebbe sicuramente stata un’operazione che avrebbe dato soluzioni a diverse problematiche, – dichiara Roberto Vasai – e tra i miei programmi c’era anche quello di realizzare un ponte nuovo; purtroppo le leggi di finanza pubblica, ci hanno non solo depauperato, ma ci hanno impedito di progettare qualsiasi opera pubblica. Mi auguro che i nuovi Amministratori che saranno al timone di questo Ente, possano tornare a programmare e realizzare le opere necessarie per il territorio, perché stando così le finanze, vi assicuro, che è difficile far arrivare la coperta quando è corta; ma ho sempre cercato la migliore delle soluzioni, ottimizzando le poche risorse a disposizione – conclude Vasai.