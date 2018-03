Torna il consiglio comunale: vaccinazioni obbligatorie, Nuove Acque e servizio di segretaria associato con Subbiano tra i temi

Torna il consiglio comunale di Arezzo convocato per martedì 27 marzo alle 9 con in apertura le interrogazioni. All’ordine del giorno uno schema di convenzione tra il Comune di Arezzo e il Comune di Subbiano per l’esercizio associato della segreteria comunale, due pratiche urbanistiche di cui una relativa alla parte di regolamento edilizio concernente la promozione della qualità architettonica, sismica ed energetico-ambientale (assessore Marco Sacchetti), la delibera sui servizi per l’infanzia con decorrenza anno scolastico 2018/2019 (assessore Lucia Tanti), l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 dell’istituzione Biblioteca città di Arezzo (assessore Alberto Merelli).

Undici gli atti di indirizzo: del consigliere comunale Massimo Ricci sul vuoto a rendere, sulla richiesta di avviare una procedura per una nuova gestione dei rifiuti in cui prevalga la governance pubblica dei consiglieri comunali Jacopo Apa e Giovanna Carlettini, ancora Massimo Ricci sulla costituzione di un nucleo di polizia turistica, sull’istituzione del custode volontario, sulla carenza dei presupposti di necessità e urgenza per le vaccinazioni obbligatorie, sul divieto di fumo nelle aree ludiche, del consigliere comunale Paolo Lepri per consentire al consiglio comunale di dire la prima parola in merito a decisioni relative alla proroga dell’affidamento del servizio idrico a Nuove Acque, del consigliere comunale Donato Caporali sulle azioni necessarie per la chiusura di Podere Rota e per impedire l’apertura di una nuova discarica sempre in Valdarno, del consigliere comunale Alessandro Caneschi sui valori della Resistenza e della Costituzione repubblicana, ancora sulla chiusura di Podere Rota del consigliere comunale Jacopo Apa, sull’intitolazione di un’area ad Alberto Cavaliere del consigliere comunale Meri Stella Cornacchini.