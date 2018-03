Tiziana Nisini anche nel consiglio di presidenza del Senato

Tiziana Nisini, neo eletta al Senato è stata scelta anche come componente del consiglio di presidenza, l’organo che costituisce il vertice amministrativo del Senato. La Lega l’ha scelta ed ha ottenuto i voti necessari per questo ulteriore incarico di senatrice segretaria.

Le elezioni nella Lega hanno riguardato anche Roberto Calderoli come vicepresidente, Paolo Arrigoni questore, Paolo Tosato e appunto Tiziana Nisini come segretari. Come annunciato nei giorni scorsi la sentrice eletta nel collegio di Arezzo tramite il proporzionale ha conservato anche la carica di assessore alla casa, sport e giovani del comune di Arezzo.

Come si legge nel sito del Senato: