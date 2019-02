"Ci sono presupposti perché torni la Testa di Fauno sottratta al castello di Poppi" l'annuncio di Giani

“Le autorità tedesche si sono attivate per la restituzione delle opere trafugate dai nazisti in Toscana. Ci sono i presupposti per rivedere presto in Italia anche la Testa di Fauno sottratta dal Castello di Poppi”.

Lo ha annunciato in consiglio regionale il presidente Eugenio Giani.

Sul tema il consigliere Marco Casucci della Lega esprime soddisfazione per le notizie comunicate e che fanno seguito ad un’interrogazione presentata dalla Lega regionale.