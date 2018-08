Terranuova Bracciolini, interventi di manutenzione e riqualificazione nel capoluogo e nelle frazioni

A settembre prenderanno avvio, in alcune aree del territorio comunale di Terranuova Bracciolini, vari interventi di manutenzione delle strade e regimazione delle acque per far fronte agli eventuali fenomeni piovosi delle stagioni autunnale e invernale.

“Il piano degli interventi ammonta complessivamente a 95 mila euro – precisa il vicesindaco Mauro Di Ponte. I lavori, la cui progettualità è stata interamente gestita dal nostro ufficio tecnico, saranno suddivisi in quattro lotti diversi e quindi affidati tramite appalto a imprese diverse che saranno così impegnate contemporaneamente su più cantieri, ottimizzando anche i tempi di consegna delle opere che prevediamo ultimate per la fine di settembre”.

I lavori saranno suddivisi in quattro lotti: il primo interesserà il rifacimento delle asfaltature su alcuni tratti di strade comunali quali Ville, Treggiaia, Montemarciano, Monticello e Tasso; il secondo prevederà la regimazione delle acque tra cui la riprofilatura di alcuni tratti di Balza lungo la strada comunale di Piantravigne; il terzo vedrà la realizzazione di un parcheggio composto da sette posti auto, di cui uno per disabili, di fronte al nuovo punto farmaceutico di via La Pira; il quarto infine interesserà il capoluogo con gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione urbana di piazza Manzoni e piazza XVII aprile dove verranno sostituite le lastre in marmo.