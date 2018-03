Tagli di Telecom, la Lega: “Subito un tavolo”

“Proprio pochi giorni fa – afferma Marco Casucci, Consigliere regionale della Lega-si è tenuta ad Arezzo una manifestazione indetta dai sindacati per sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo ai tagli che la Telecom intenderebbe adottare nel nostro Paese.”

Migliaia di posti di lavoro, dunque – prosegue il consigliere – sarebbero potenzialmente a rischio, coinvolgendo chi opera nelle aziende che supportano in appalto il colosso della telefonia. “ “Circa 1000 di questi-precisa Casucci-sono impiegati nella provincia di Arezzo ed è necessario, dunque, dare, non in tempi biblici, delle certezze a queste persone ed alle loro famiglie.” “Considerata la stringente criticità-sottolinea l’esponente leghista-ho quindi predisposto una mozione rivolta alla Giunta regionale toscana in cui chiedo di attivarsi con tempestività presso il Ministero dello Sviluppo Economico, affinché convochi Telecom per un tavolo comune fra Governo, azienda e sindacati, col chiaro scopo di rivedere le modalità e gli strumenti fin qui adottati per la propria riorganizzazione, tutelando innanzitutto gli interessi strategici dell’Italia, nonchè salvaguardando gli attuali livelli occupazionali ed impedendo un peggioramento delle condizioni dei lavoratori dell’indotto, legati al settore delle installazioni telefoniche.” “Penso-conclude Marco Casucci-che la Regione non possa disinteressarsi della vicenda ed auspico, inoltre, che il mio atto possa essere condiviso da tutte le parti politiche, poiché sul delicato tema della difesa dei posti di lavoro non vi deve essere alcuna distinzione fra destra e sinistra.