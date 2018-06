Caprese Michelangelo sceglie il nuovo sindaco. Lo spoglio in diretta

Seggi chiusi alle 23 anche nel comune di Caprese Michelangelo. Si sfidano la lista di centrosinistra guidata da Fabio Santioni (Rinnovamento per Caprese) e quella di centrodestra capitanata da Claudio Baroni. Arezzo Notizie segue in diretta lo spoglio fino alla proclamazione del nuovo sindaco. Al lavoro in redazione Mattia Cialini ed Enrica Cherici. Aggiornamenti live anche sulla nostra pagina Facebook e su Twitter.

Candidati Caprese



Percentuale

Voti



Claudio Baroni

(Noi per Caprese Michelangelo) …….. ……. Fabio Santioni

(Rinnovamento per Caprese) ………….. ……..

I risultati delle consultazioni del 2014: