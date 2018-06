A mezzanotte arriva il dato della prima sezione scrutinata a Capolona. Ciolfi in vantaggio su Francesconi per 22 voti.

Ma da Capolona arrivano notizie più aggiornate. E’ lo stesso Alberto Ciolfi a congratularsi con Francesconi mentre continuano ad arrivare dati che prefigurano il cambio di sindaco. Ci sarebbero troppi voti di distanza e nessun segnale di recupero soprattutto nelle sezione del centro.

“Prendo atto della sconfitta e faccio i complimenti a Mario Francesconi che si avvia a essere il nuovo sindaco di Capolona” ha già dichiarato Alberto Ciolfi.

Questo il post su Facebook:



Da Capolona arrivano dati non ufficiali che attestano Francesconi a 937 vori contro i 651 di Ciolfi, mancherebbero ancora due sezioni di scrutinare. Restiamo in attesa dei dati ufficiali che saranno comunicati a breve dalla Prefettura.

Tanta gente nella sede elettorale di Mario Francesconi in attesa dei dati definitivi:

Seggi chiusi alle 23 anche nel comune di Capolona. Si sfidano il sindaco uscente Alberto Ciolfi (Progetto di Comunità) e il candidato Mario Francesconi (Futuro per Capolona). Arezzo Notizie segue in diretta lo spoglio fino alla proclamazione del nuovo primo cittadino. Al lavoro in redazione Mattia Cialini ed Enrica Cherici. Aggiornamenti live anche sulla nostra pagina Facebook e su Twitter.

@ArezzoNotizie