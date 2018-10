“Sulla tratta Sinalunga-Arezzo si tornerà a viaggiare a velocità normale”

Intervento della Lega sul tratto ferroviario Sinalunga-Arezzo, con una nota firmata da Marco Casucci, consigliere regionale.

Si tornerà finalmente – dice Casucci – a viaggiare a velocità normale, con la linea messa in sicurezza; tutto ciò, spero che si concretizzerà presto, non appena certe lungaggini burocratiche verranno superate. Intanto sono in arrivo ulteriori risorse dal Governo per completare e far partire l’iter amministrativo con lo scopo di realizzare gli interventi necessari per l’adeguamento del percorso ai criteri standard di sicurezza della rete nazionale. Sono, dunque soddisfatto che la mia interrogazione sul tema, presentata un paio di mesi fa, abbia sortito l’effetto di smuovere le acque; il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha infatti destinato, su richiesta della Regione, ulteriori tre milioni di euro che saranno utilizzati per la nuova gara d’appalto per l’aggiudicazione dei pertinenti lavori. Il periodo estivo è ormai alle spalle ed il ritorno alla normalità per studenti e lavoratori, impone di fare presto e di restituire loro un servizio efficiente e sicuro; ad ogni modo, continueremo a monitorare con attenzione l’evoluzione della vicenda, affinché non si ripetano i ritardi accumulati sinora con grave disagio per i pendolari e tutti gli utenti della Sinalunga-Arezzo.