Subbiano, terminati i lavori di manutenzione alla scuola elementare

Sono ufficialmente terminati i lavori di coibentazione ed efficientamento energetico nel nuovo plesso della scuola elementare di Subbiano. L’intervento che si è svolto nei mesi estivi ha richiesto una spesa di 130 mila euro.

“Da tempo i bambini che frequentano la scuola erano costretti a svolgere le lezioni in una struttura non coibentata e soggetta a sbalzi termici, con temperature che in primavera arrivavano ad essere davvero fastidiose – ha spiegato l’assessore Alessandro Rossi. Durante l’estate sono stati installati dei pannelli solari, abbiamo coibentato l’intera struttura, imbiancato le aule e svolto dei lavori di manutenzione che hanno riguardato gli infissi. Anche l’arredamento scolastico è stato in parte rinnovato”.

Il passo successivo prevede l’inizio degli interventi di ampliamento della stessa struttura che richiederanno altri 850 mila euro di spesa, di cui 700 mila euro saranno finanziati dalla Regione grazie alla partecipazione comunale ad un bando regionale. Il progetto prevede la realizzazione di alcune nuove aule dove saranno sistemati gli studenti che frequentavano prima la scuola elementare Sandro Pertini.

“La sicurezza nelle strutture scolastiche è per noi una priorità – ha dichiarato il sindaco Antonio De Bari. In passato avevamo già investito altri 500 mila euro per l’adeguamento sismico del plesso che ospita la scuola materna comunale dove abbiamo realizzato anche il refettorio e due aule multifunzionali. Entro la fine dell’anno procederemo con l’ampliamento della scuola elementare continuando così il progetto di edilizia scolastica con il quale vogliamo garantire più sicurezza ai nostri studenti”.