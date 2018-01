Subbiano, De Bari contro la minoranza: “Atteggiamento che mina la democrazia, ma non c’è rischio di caduta del governo”

“L’unico problema di Subbiano è l’atteggiamento arrogante, denigratorio e distruttivo della minoranza che, non sapendo interpretare adeguatamente il proprio ruolo, utilizza ogni mezzo dissacratorio piuttosto che innescare una dialettica politica virtuosa ed utile alla comunità”.

Così commenta il sindaco Antonio De Bari in merito a ciò che sta accadendo in questi giorni a Subbiano e soprattutto in riferimento agli attacchi della minoranza.

Attacchi che lo stesso sindaco definisce “infondati e strumentali” e continua: “Oramai sono mesi che la minoranza convoca consigli comunali abusando del diritto riservato ad 1/5 dei consiglieri con il solo scopo di fare ostruzionismo all’attività del comune. L’uscita dall’aula della maggioranza nel consiglio comunale del 4 gennaio è avvenuta proprio a causa del comportamento offensivo della minoranza che prima chiede con urgenza un consiglio comunale e poi fa sospendere subito dopo l’appello iniziale senza fornire alcuna motivazione”. Il Sindaco De Bari ribadisce che nello stesso consiglio la maggioranza aveva i numeri (6 contro 5) come li ha tuttora quindi “non esiste un problema di caduta del governo a Subbiano”.

Il Sindaco De Bari intende evidenziare il fatto che le molteplici problematiche sollevate nel tempo dall’opposizione “sono state più volte discusse nei consigli comunali e altrettante con i cittadini di Subbiano”. Uno degli esempi portati dal primo cittadino è il discorso delle scuole sicure e della gestione dell’emergenza sulla sicurezza.

Il sindaco conclude dicendo: “La minoranza insieme al circolo del Pd di Subbiano sono solo capaci di fare ostruzionismo e questo per un solo tristissimo motivo: non hanno argomenti concreti da portare contro questa amministrazione. Ciò che rimane loro è uno sgomitare continuo e una costante mistificazione della realtà dei fatti accaduti. Solo per informare, abbiamo fatto ben 6 consigli comunali nel 2017 dove all’ordine veniva discussa la questione della scuola elementare Sandro Pertini plesso vecchio”.