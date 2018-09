Sociale, Forza Italia: “Dare a dipendenti Croce Rossa possibilità volontariato”

“Siamo alle solite. Questo Governo, oltre a pubblicizzare cose che poi non fa, prendendo continuamente in giro gli italiani, se ne infischia anche di quelli che dovrebbero essere gli autorevoli pareri espressi nelle commissioni di merito in cui transitano i provvedimenti di legge. Una delle ultime vergogne, fra le tante, si evince dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo correttivo del Codice del terzo settore, privo della modifica approvata in commissione Affari sociali e posta quale condizione per il parere favorevole”.

Così, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Stefano Mugnai, Roberto Novelli e Felice Maurizio D’Ettore.

“La modifica saggiamente introdotta – aggiungono – era finalizzata a riconoscere ai dipendenti della Croce Rossa la possibilità di poter svolgere, fuori dagli orari di lavoro, attività di volontariato all’interno dello stesso ente. Possibilità peraltro prevista per tutte le associazioni di volontariato delle Province autonome di Trento e Bolzano, creando una difformità di trattamento del tutto ingiustificata tra le due Province autonome e le altre Regioni. Si tratta dell’ennesima vergogna che sta caratterizzando l’attività di questo Governo”.