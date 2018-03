Siringhe e degrado alla Cadorna. CasaPound: “Vengano installate telecamere”

Ieri pomeriggio i militanti aretini di CasaPound Italia hanno “ripulito” la zona dell’ex caserma Cadorna, tra il parcheggio a pagamento e la sede distaccata del liceo Colonna, dalle numerose siringhe usate e dal generale stato di degrado in cui versava l’intera area.

“Siamo intervenuti per riqualificare l’area – dichiara Francesco Campa, responsabile aretino di CasaPound – dopo che ci sono arrivate negli ultimi giorni numerose segnalazioni sullo stato di degrado in cui versava la zona intorno al parcheggio Cadorna. Non è la prima volta che facciamo riqualificazioni di questo tipo e ci imbattiamo durante le nostre azioni in siringhe, lacci emostatici e altro materiale usato da tossicodipendenti”.



“E’ però la prima volta che incontriamo situazioni di questo tipo in pieno centro storico – prosegue Campa – a due passi da uno dei parcheggi maggiormente utilizzati dagli aretini e soprattutto nelle immediate vicinanze di una scuola superiore, frequentata giornalmente da centinaia di ragazzi. Crediamo che tutto questo sia inaccettabile e che in questo caso oltre al decoro urbano, si metta a repentaglio la stessa sicurezza dei nostri studenti, che hanno il diritto di passare le loro giornate in scuole sicure non solo al loro interno, ma anche all’esterno. Proprio per questo motivo ci siamo sentiti in dovere di ripulire il prima possibile la zona.

Riteniamo che sia dovere della giunta comunale intervenire quanto prima per risolvere la situazione. Non basta però ripulire questa zona per far scomparire il problema, l’intera area è infatti frequentata durante la notte da tossicodipendenti che la riempiono di rifiuti anche pericolosi. Per questo motivo crediamo che sia necessaria l’installazione nell’area di telecamere per indispensabili per monitorare e scoraggiare comportamenti di questo tipo”.