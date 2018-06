Sinistra per Laterina: “Sorpresa…la lista guidata da Simona Neri è del PD!”

Sono i rappresentanti della lista “Sinistra per Laterina Pergine Valdarno” a prendere la parola in merito all’orientamento politico del gruppo a sostegno della candidata sindaco per il comune unico di Pergine e Laterina Simona Neri. Di seguito il loro intervento.

E’ stato scoperchiato il Vaso di Pandora…La Sant’Agostino SpA, ovvero il PD provinciale aretino, ha “ammesso” con il crisma della formalita’ che la lista guidata dalla Simona Neri – quest’ultima definita la migliore candidatura espressione del territorio di Laterina Pergine Valdarno – e’ di derivazione piddina…

Non vorremmo, davvero, essere nei panni di quelle/quei candidate/i che si auto-qualificano in modo ossessivo, all’interno della lista “Uniti per Laterina Pergine”, come “Civici”…e che si auto-convincono che la lista capeggiata dalla Neri e’ “Civica” e che “il PD non c’entra nulla”.

Speriamo, per la loro salute, che nessuno li svegli dal loro sereno torpore e che continuino beatamente a sognare che la Neri e la sua lista non hanno nulla a che vedere con l’apparato politico del PD.