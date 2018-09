Sede della polizia municipale di Arezzo in via Filzi: ecco il via libera. Oggi consiglio comunale, opposizioni in protesta

Torna oggi il consiglio comunale di Arezzo. E certamente si parlerà della nuova sede della polizia municipale di Arezzo (è in programma un’interrogazione delle opposizioni).

Sembra ormai fatta, infatti, per l’immobile in via Fabio Filzi. E’ arrivato pure il via libera dell’agenzia del demanio: il prezzo di acquisto (800mila euro) è congruo.

Il nuovo comando vedrà la luce nei locali della ex scuola di Saione che sono attualmente proprietà della Diocesi di Arezzo: la superficie è di 1.342 metri quadri.

Le opposizioni unite stanno portando avanti una battaglia dallo scorso giugno.

Avevamo avuto garanzie – hanno detto Romizi (Arezzo in Comune), Caneschi (Pd) e Lepri (M5S) – dal sindaco in persona e nella sede più istituzionale, il Consiglio Comunale, che l’assemblea avrebbe discusso l’atto di indirizzo con firmatari il sottoscritto, Alessandro Caneschi e Paolo Lepri, sull’individuazione della nuova sede della polizia locale. Chiunque può andare a leggere il verbale del 18 giugno 2018, o riascoltare le parole del sindaco che aveva chiesto di sospendere quel giorno la discussione del nostro atto a causa di un iter amministrativo ancora nella sua fase istruttoria. Sarebbe stato, insomma, prematuro parlarne. Con un’ulteriore promessa: la prossima seduta sarebbe stata quella buona. Dal 18 giugno, di “prossime sedute” abbiamo avuto il 16 luglio e su quell’atto di indirizzo è calato il primo silenzio, poi perfino il 9 agosto quando, ribadisco, un Consiglio Comunale su un argomento importante come il recupero della ex Lebole è stato fatto senza tenere presente le probabili assenze per ferie già programmate dei consiglieri comunali (di opposizione). Ora arriviamo a lunedì 24 settembre che un’intera stagione è alle nostre spalle. Finirà l’attesa? E ne varrà a questo punto la pena? Sì perché pare sia finita nel frattempo la famosa fase istruttoria dell’iter che ha portato la giunta a scegliere via Filzi e non via Tagliamento come da noi proposto. Dunque per la nuova sede della polizia locale è sostanzialmente tutto deciso e un professionista esterno è stato incaricato di predisporre un progetto di ristrutturazione dell’immobile di via Filzi.