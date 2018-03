Sansepolcro, polemiche sulla nuova Casa della Salute. Lunedì Desideri incontra il consiglio comunale

Lunedì 19 marzo si è svolta la commissione affari sociali dedicata alla Casa della Salute ipotizzata a Sansepolcro, sulla questione torna il Movimento Cinque Stelle, contrario al suo posizionamento presso il centro commerciale:

Abbiamo già espresso le nostre perplessità sull’ubicazione della stessa, al centro commerciale Valtiberino. Commissione che, sottolineiamo, è stata convocata subito dopo la presentazione della nostra interrogazione, mentre sarebbe stato più opportuno farla molto prima, quando la maggioranza stava già lavorando a questa ipotesi. Purtroppo a questo modo di fare dell’amministrazione Cornioli, per cui prima le cose si decidono e poi si dicono, ci siamo abituati da tempo.

Dalla commissione è venuta fuori in modo lampante la volontà dell’amministrazione di costituire la Casa della Salute presso il centro commerciale, adducendo come motivazioni il fatto che né il distretto sanitario in Via Santi di Tito né l’ospedale sarebbero luoghi adatti, per motivazioni logistiche (mancanza di parcheggi e di spazi). Inoltre, il sindaco ha letto la lettera inviata la mattina stessa da alcuni medici di famiglia (di fatto, quelli che hanno lo studio presso il centro commerciale e quelli che qui si stanno trasferendo), lettera in cui viene espressa la loro assoluta volontà di impiantare uno studio medico associato nel centro commerciale e costituire qui la Casa della Salute, rifiutandosi esplicitamente di andare altrove.

La nostra portavoce Catia Giorni ha manifestato in commissione tutti i dubbi del nostro gruppo su questo progetto, dubbi che riguardano l’ubicazione, i motivi che di fatto hanno portato a scartare l’ospedale e il distretto sanitario e la gestione delle spese. Le risposte fornite dal sindaco Cornioli non ci hanno affatto convinto, ci sono tanti aspetti non chiari: aspettiamo quindi con ansia la data di lunedì 26, quando verrà a Sansepolcro il direttore sanitario Enrico Desideri per incontrare tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale. Speriamo che in quell’occasione sappia fornirci tutte le risposte e i chiarimenti che l’amministrazione non ha voluto e non ha saputo darci.

Da parte nostra, vogliamo continuare ad informare i cittadini di cosa sta succedendo e ascoltare le loro opinioni su questo importantissimo argomento: per questo, nella mattina di sabato 24 marzo saremo presenti con il nostro gazebo in piazza Torre di Berta. Per noi, tutte le scelte devono essere prese alla luce del sole, con assoluta trasparenza rispetto alle motivazioni che hanno portato a ciò. E, soprattutto, con la massima condivisione su tutto: non accetteremo scelte imposte dall’alto e faremo sentire la nostra voce. Venite a trovarci sabato mattina, per farci sapere come la pensate su questo argomento che riguarda la quotidianità di tutti noi.