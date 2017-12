Sansepolcro, Pd sull’aumento delle tariffe: “Promesse fatte dall’amministrazione solo slogan elettorale?”

“I costi dei servizi pubblici, acqua, smaltimento rifiuti, aumenteranno anche nel 2018 e purtroppo in maniera consistente”. Così il Pd di Sansepolcro interviene con una nota sul tema dell’aumento delle tariffe: “Si parla di aumenti che arriveranno, in alcuni casi, anche al sei per cento. Sicuramente l’amministrazione comunale di Sansepolcro dirà che sono conseguenze del passato e questo è in parte vero (però ci sono margini di manovra annuali nella modulazione delle tariffe)”.

All’amministrazione comunale e in particolare al sindaco Cornioli, il Partito Democratico vuole ricordare che in campagna elettorale promisero che avrebbero affrontato i problemi dei costi dei servizi e li avrebbero risolti, visto che la loro coalizione civica non doveva pagare pegno verso i partiti di Arezzo.

Pertanto le constatazioni da fare sono due: o le promesse fatte erano solo uno slogan elettorale per ottenere voti, ben sapendo che non potevano essere mantenute, oppure non c’è la capacità di mantenerle. Chiederemo all’amministrazione comunale di utilizzare le risorse da recupero da evasione per mantenere le tariffe più basse in modo da non gravare eccessivamente sui cittadini e sulle imprese.

Comunque sia si rileva ancora una volta l’incapacità di questa amministrazione a mantenere gli impegni e a trovare soluzioni adeguate per il bene dei cittadini: si può concludere dicendo che il parlare è facile, il fare meno.