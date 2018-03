Sansepolcro, la Casa della Salute fa ancora discutere. Pd contrario alla sede scelta

Ognuno resta sulle sue posizioni e così la Casa della Salute che aprirà a Sansepolcro fa ancora discutere. Dopo la riunione di lunedì 26 dove i capigruppo in consiglio comunale hanno incontrato anche i vertici della Asl e il sindaco, restano pareri discordanti.

Il Gruppo PD-InComune ha espresso, anche di fronte ai vertici ASL e al Sindaco, la propria contrarietà all’ubicazione della Casa della Salute negli spazi di via Montefeltro rimanendo coerente con le posizioni espresse da tempo sulla stampa e nella commissione consiliare sociale e sanità. Nella conferenza capigruppo di lunedì 26 marzo sono emersi nuovi alibi per giustificare la collocazione presso il centro commerciale e problematiche che non ci convincono. Ribadiamo, come già fatto in tutte le sedi, l’importanza della realizzazione della Casa della Salute nel nostro Comune come presidio teso a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale e a garantire la presa in carico globale della persona, la continuità del percorso di cura con la rete ospedaliera e l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale, ma chiediamo che il luogo in cui sarà costituita sia pubblico. Alle motivazioni già portate per sostenere la non percorribilità di una soluzione pubblica per questo importante servizio, ovvero problematiche di tipo logistico relative ai parcheggi per il plesso di via Santi di Tito e alla non disponibilità dei medici di base, si è aggiunta questa volta una nuova difficoltà: la mancanza di spazi interni alla struttura. Secondo la Asl non ci sarebbe nessuno spazio libero nei locali di sua proprietà, distretto e ospedale, per ospitare la Casa della Salute. È importante avere al più presto una Casa della Salute a Sansepolcro ma rimaniamo fermi nella convinzione che questo servizio meriti attenzione e uno spazio idoneo pubblico, per questo chiediamo di valutare approfonditamente un progetto di razionalizzazione degli spazi a disposizione. Chiaramente se Comune e Asl sono convinti e vogliono lavorare per questo obiettivo, senza subire totalmente le decisioni.

I Democratici per Cambiare fanno chiarezza e reputano il servizio fondamentale per la cittadinanza.

Dopo l’incontro avvenuto lunedì 19 marzo con i vertici della azienda sanitaria è ancora più chiara l’importanza di istituire nel nostro territorio la casa della salute. Riteniamo che è una struttura territoriale per definizione, quindi distaccata dall’ospedale, che garantisce l’accoglienza e la cura ai cittadini dalle 8 alle 20 tramite personale di studio, personale medico e infermieristico.

Ci piacerebbe che fosse ubicata in un luogo pubblico già di proprietà della azienda sanitaria ma capiamo questa scelta cosa comporterebbe: aumenterebbero i tempi di realizzazione e i costi (se la scelta fosse sul distretto in Via Santi di Tito) dato che al momento non ci sono locali idonee ad accogliere dai 20 ai 25 uffici. L’esigenza, visto il pensionamento di alcuni medici, è di farla nei prossimi mesi per aumentare i servizi al cittadino e per non creare disservizi che altrimenti sarebbero quasi inevitabili.

Dall’incontro è stato molto chiaro che tutte le spese (affitto, utenze e personale di segreteria) saranno a carico dei medici di medicina generale che da parte loro si sono già resi disponibili a tale servizio. La Asl pagherà ai medici l’organizzazione dei nuovi servizi clinico assistenziali come in ogni Casa della Salute.

Si tratta pertanto di un nuovo servizio reso ai cittadini, senza costi per la nostra amministrazione. Riteniamo pertanto inutili e strumentali le polemiche sollevate in questi giorni da forze politiche di opposizione, che hanno diffuso notizie su costi e disservizi prive di fondamento. Questo è un cattivo modo di fare politica e servire i cittadini, come stigmatizzato anche dal direttore generale della ASL.

L’Ospedale di Sansepolcro, una realtà da difendere e potenziale , la Casa della Salute, un servizio da prendere al volo prima che scappi dice invece il gruppo di Forza Italia: