Sansepolcro, il M5S presenta un esposto all’Anac sulla Casa della Salute

Il Movimento 5 Stelle attraverso la propria parlamentare Chiara Gagnarli ha presentato un esposto all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), relativo alla Casa della Salute di Sansepolcro recentemente aperta – in via temporanea – nei locali del Centro Commerciale Valtiberino.

Il gruppo M5S di Sansepolcro, supportato dalla deputata e dal consigliere regionale Andrea Quartini, ha più volte manifestato forti perplessità sulle modalità di scelta della sede della Casa della Salute. Il Comune ha infatti da subito indicato come sede unica possibile quella dei locali privati del Centro Commerciale senza prendere in considerazione tutte quelle sedi che la legge regionale vigente prevede come preferibili: in primis il Distretto Sanitario e l’ospedale, per poi verificare altre eventuali sedi pubbliche messe a disposizione da Comune o altri enti.

La strada dell’esposto non ci è gradita, ma è l’unica rimasta come risposta all’indifferenza dell’amministrazione comunale che ha proceduto senza ulteriori valutazioni (con Delibera di Giunta n. 86 del 10 maggio) nel rendere operativa una scelta che evidentemente aveva già preso fin dall’inizio.

Avevamo detto chiaramente che non avremmo fatto nessun passo indietro su questa fondamentale scelta amministrativa che riguarda la salute di tutti noi: restiamo convinti che la Casa della Salute poteva essere avviata direttamente in un luogo pubblico senza questo inutile passaggio “temporaneo” in altra sede che comporterà – sebbene l’amministrazione da mesi neghi l’evidenza – maggiori costi per gli enti pubblici e, di conseguenza, per la collettività. Su 15 Case della Salute in provincia di Arezzo la nostra è l’unica ad avere una sede privata!

Attendiamo dunque serenamente il giudizio da Raffaele Cantone e dell’ANAC su questa importante vicenda e nel contempo ci rivolgiamo con fiducia al direttore generale Desideri, che in tutti i passaggi della vicenda ha dimostrato grande disponibilità al dialogo, affinché tale fase transitoria nei locali privati duri il minor tempo possibile.

La sede definitiva, individuata da Desideri nei locali del Distretto Sanitario (dopo l’espletamento di alcuni lavori di sistemazione) trova la nostra piena condivisione e siamo lieti che tale indicazione da parte dell’ASL sia stata ufficializzata in occasione del sopralluogo del 21 aprile scorso alla presenza dei nostri rappresentanti nazionali e regionali. Ora attendiamo con fiducia che si passi nel più breve tempo possibile dalle parole ai fatti.

Il testo completo dell’esposto è visibile e scaricabile sul sito www.sansepolcro5stelle.it