Sansepolcro, Forza Italia su Nuove Acque: “Un’interrogazione per capire le intenzioni di Cornioli”

“Acqua Pubblica, finalmente il popolo si riappropria di questo bene comune”. Così il gruppo consiliare ed il coordinamento comunale di Forza Italia-Sansepolcro. La presa di posizione è espressa in una lunga nota.

Il sindaco Cornioli tramite comunicato stampa, ha dichiarato la sua contrarietà alla proroga del rapporto con Nuove Acque. Evidentemente oltre a contrastare la proroga, occorre che ci sia una precisa proposta per la futura governance del servizio idrico integrato, così come ha fatto il sindaco di Arezzo ed altri sindaci dell’Ato 4. Appare anche opportuno, tenuto conto anche della rilevanza del servizio pubblico e della risorsa collettiva dell’acqua pubblica, che si proceda ad una discussione e deliberazione in seno al Consiglio Comunale. Considerato che Forza Italia si è opposta anche in sede provinciale alla proroga della convenzione con Nuove Acque e già, a suo tempo, aveva contrastato fin dall’inizio l’affidamento a Nuove Acque della gestione del servizio. Abbiamo ritenuto opportuno presentare una interrogazione in Consiglio Comunale al sindaco ed all’assessore competente, per avere notizie in ordine alla proposta che si intende presentare nelle sedi competenti ai fini della governance pubblica del servizio idrico integrato e per procedere ai fini del rifiuto della proroga richiesta da Nuove Acque. Chiedendo altresì di sapere: Se il sindaco intende o meno presentare una proposta in Consiglio Comunale per la discussione pubblica della questione e se il sindaco e l’assessore competente abbiano o meno interessato delle loro proposte o iniziative gli altri sindaci dell’Ato 4, anche al fine di rafforzare politicamente ogni decisione evitando l’isolamento di Sansepolcro che svolge un ruolo rilevante nell’ambito della gestione delle risorse idriche insieme all’intera Valtiberina.