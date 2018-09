San Giovanni, il M5S ricorda l’11 settembre con un documentario di Fracassi

Continuano le serate dedicate alla storia recente con un nuovo incontro aperto alla cittadinanza. Questa volta incentrato sui drammatici eventi dell’11 settembre 2001. Il Movimento 5 Stelle di San Giovanni vuole ricordare e approfondire insieme al giornalista Franco Fracassi, autore del documentario su questi eventi presentato al Festival Internazionale di Roma nel 2007, i momenti più significativi dell’attentato e quello che hanno provocato nelle nostre menti e nelle nostre abitudini negli anni successivi.

“Sono passati già 17 anni – ricorda Tommaso Pierazzi. Ci sono ragazzi che non hanno vissuto quei giorni perché troppo piccoli o ancora dovevano nascere. Come abbiamo fatto a maggio ricordando il sequestro Aldo Moro, venerdì vorremmo ripercorrere una data che ha innegabilmente cambiato la nostra vita. Ma lo vorremmo fare con un occhio critico e distaccato dalle emozioni. Sarà il documentario di Franco Fracassi e le sue testimonianze raccolte in quegli anni a fare da cornice alla serata e a stimolare il confronto.”

Tiziano Mugnai, che ha gestito tutta la parte tecnica dell’evento e per l’occasione sarà il moderatore della serata, ricorda l’impegno del giornalista sulle inchieste più “buie” della storia italiana.

“La morte di David Rossi nel libro “Morte dei Paschi”, il sequestro Moro con il film documentario “Sequestro Moro: sentenza di morte” voluto esaminare anche dalla commissione parlamentare che ha cercato di fare luce sulle tragiche giornate del lontano 1978, ci ricordano come Franco Fracassi sia tra i giornalisti italiani più impegnati nella ricerca di quella “verità” spesso archivia dai “media” e dall’opinione pubblica senza una reale indagine”.

La serata si svolgerà alla Sala Della Musica, piazza della libertà, venerdì 7 settembre alle ore 21,15.